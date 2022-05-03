Emekliye 3.500-4.000 taban maaş! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? Zam oranı...

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği temmuz zammı için geri sayım başladı. 5 Mayıs'ta açıklanacak nisan ayı enflasyon verisi ile birlikte ilk dört aylık veri belli olacak. Temmuz zammı için son iki veri kalacak. Yılın ortasına yaklaştığımız şu günlerde gözler zam oranına çevrildi. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? Zam oranı belli oldu mu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.05.2022 15:54 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 15:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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