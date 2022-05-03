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Haberler Galeri Emekliye 3.500-4.000 taban maaş! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? Zam oranı...

Emekliye 3.500-4.000 taban maaş! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? Zam oranı...

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği temmuz zammı için geri sayım başladı. 5 Mayıs'ta açıklanacak nisan ayı enflasyon verisi ile birlikte ilk dört aylık veri belli olacak. Temmuz zammı için son iki veri kalacak. Yılın ortasına yaklaştığımız şu günlerde gözler zam oranına çevrildi. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? Zam oranı belli oldu mu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2022 15:54 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 15:54
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Emekliye 3.500-4.000 taban maaş! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? Zam oranı...

Emekli maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin heyecanla beklediği temmuz zammı için geri sayım başladı. Temmuz ayında maaşlarında artış görecek olan emekliler, zam oranının ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? Zam oranı belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 3.500-4.000 taban maaş! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? Zam oranı...

Merkez Bankası'nın piyasa anketinden çıkan sonuçlara göre yaptığımız hesap ile 6 aylık enflasyon yüzde 34,62 oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 34.62 zam alırken, memur emeklilerinin artışı yüzde 7 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 34.12 olacak.

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Emekliye 3.500-4.000 taban maaş! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? Zam oranı...

Temmuz'da ayrıca memur emeklilerine refah payı artışı gelirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2 bin 500 liraya çıkarılan en düşük aylıkları da artacak.

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Emekliye 3.500-4.000 taban maaş! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? Zam oranı...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2022'de en düşük emekli maaşı yüzde 66'lık artışla 1.500 liradan 2.500 liraya yükseltilmişti. 13 milyar liralık yıllık maliyete bakıldığında 800 bin kişi için aylık 1.354 TL'lik bir fark ortaya çıkıyor.

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Emekliye 3.500-4.000 taban maaş! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? Zam oranı...

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, bu fark en düşük maaşlara eklendiğinde zamla birlikte taban maaşın 3.500 lira ile 4.000 lira arasında bir rakama ulaşacağı ortaya çıkıyor. En düşük emekli maaşı Ocak 2022'de 2.041 liraya yükselmiş ve 2.500 liraya tamamlanmıştı.