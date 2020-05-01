Nisan ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

2020 Nisan ayı enflasyon tahmini ne kadar? Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanacak. Kiracılar ve ev sahiplerini de yakından ilgilendiren Mayıs ayı kira artış oranı da belli olacak. AA Finans'ın nisan ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı. Peki, nisan ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 01.05.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 18:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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