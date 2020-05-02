Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Sahte ilanla dolandırıcılığa son

Koronavirüs salgını sürecinde evine kapanan vatandaşlar, ikinci el araç alım satımını internete yöneldi. Ancak bunu fırsat bilen dolandırıcılar da sahte ilanlar üzerinden vatandaşı dolandırmaya başladı. Yoğun şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı, ikinci el taşıt satışında, "sahte ilanla dolandırıcılığa" son vermek için harekete geçti. Ticari ilanları yetkili işletmelerin vermesi ve sahte ilanlar için ilan sitelerine de yükümlülük getirilecek önlemler alıyor.