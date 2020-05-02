ANA SAYFA
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Sahte ilanla dolandırıcılığa son
Koronavirüs salgını sürecinde evine kapanan vatandaşlar, ikinci el araç alım satımını internete yöneldi. Ancak bunu fırsat bilen dolandırıcılar da sahte ilanlar üzerinden vatandaşı dolandırmaya başladı. Yoğun şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı, ikinci el taşıt satışında, "sahte ilanla dolandırıcılığa" son vermek için harekete geçti. Ticari ilanları yetkili işletmelerin vermesi ve sahte ilanlar için ilan sitelerine de yükümlülük getirilecek önlemler alıyor.
Giriş Tarihi: 02.05.2020 08:17 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 08:20
- 1
- 11
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! “sahte ilanla dolandırıcılığa” son bulacak
- 2
- 11
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! “sahte ilanla dolandırıcılığa” son bulacak
- 3
- 11
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! “sahte ilanla dolandırıcılığa” son bulacak
- 4
- 11
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! “sahte ilanla dolandırıcılığa” son bulacak
- 5
- 11
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! “sahte ilanla dolandırıcılığa” son bulacak