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Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Sahte ilanla dolandırıcılığa son

Koronavirüs salgını sürecinde evine kapanan vatandaşlar, ikinci el araç alım satımını internete yöneldi. Ancak bunu fırsat bilen dolandırıcılar da sahte ilanlar üzerinden vatandaşı dolandırmaya başladı. Yoğun şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı, ikinci el taşıt satışında, "sahte ilanla dolandırıcılığa" son vermek için harekete geçti. Ticari ilanları yetkili işletmelerin vermesi ve sahte ilanlar için ilan sitelerine de yükümlülük getirilecek önlemler alıyor.

Giriş Tarihi: 02.05.2020 08:17 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 08:20
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Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! “sahte ilanla dolandırıcılığa” son bulacak
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! “sahte ilanla dolandırıcılığa” son bulacak

TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak ikinci el araç satışında dezavantajlar oluştuğu ve sık sık dolandırıcılıkla karşı karşıya kalındığını dile getirdiler.

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Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! “sahte ilanla dolandırıcılığa” son bulacak
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! “sahte ilanla dolandırıcılığa” son bulacak

Başvuruda bu piyasada satıcılar hakkında yorum, puanlama gibi satış sonrası değerlendirme ortamının olmaması nedeniyle bazı olumsuzluklar yaşandığı, mağduriyetlerin giderilmesi için kanuni düzenlemeler yapılarak daha şeffaf ve güvenli bir satış ortamının yaratılması talep edildi. TBMM Dilekçe Komisyonu başvuruyu işleme alarak Ticaret Bakanlığı'na gönderdi.

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Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! “sahte ilanla dolandırıcılığa” son bulacak
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! “sahte ilanla dolandırıcılığa” son bulacak

Milliyet'in haberine göre; Bakanlıktan kısa süre önce TBMM'ye gelen resmi yazıda, bazı internet sitelerinde gerek bireysel gerekse ticari amaçlarla verilen ikinci el motorlu kara taşıtı ilanlarının yayımlandığı, bu sitelerde söz konusu taşıtların alım satımının yapılmadığı dile getirildi.

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Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! “sahte ilanla dolandırıcılığa” son bulacak
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! “sahte ilanla dolandırıcılığa” son bulacak

2. el motorlu kara taşıtı ticaretinin, 2. El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ile belirlendiğini anımsatan bakanlık, "söz konusu yönetmelikte, şikayete konu ilan siteleri için öngörülmüş herhangi bir yükümlülüğe yer verilmediğini" kaydetti. Bakanlık, 2. el araç satışındaki ilan sistematiği ve internet sitelerine yönelik yönetmelikte değişiklik çalışması başlatıldığını açıklayarak şunları kaydetti:

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Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! “sahte ilanla dolandırıcılığa” son bulacak
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! “sahte ilanla dolandırıcılığa” son bulacak

"Yönetmelikte değişiklik çalışmaları İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce yürütülmekte olup bu çalışmalarda internet sitelerindeki ticari ilanların bakanlığımızca yetkilendirilmiş işletmeler tarafından verilebilmesini sağlamaya yönelik kontrol ve doğrulama mekanizmaları ile bu sitelerin konuya ilişkin yükümlülükleri ele alınmaktadır."