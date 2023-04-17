HaberlerGaleriNisan 2023 ilave tediye YATTI MI, ne zaman? 4/D'li kamu işçisi tediye TARİHLERİ | En az 3 bin 100 TL hesaplarda! 2. taksit için tarih netleşti!
Nisan 2023 ilave tediye YATTI MI, ne zaman? 4/D'li kamu işçisi tediye TARİHLERİ | En az 3 bin 100 TL hesaplarda! 2. taksit için tarih netleşti!
İlave tediye ödemeleri ne zaman sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yerini aldı. Yıl içerisinde 2 eşit parçada ödemesi yapılan ilave tediye, kamuda çalışan binlerce işçiyi yakından ilgilendiriyor. Kamu işçilerine her yıl ilave ödenen tediyeler (ikramiye) 52 günlük veriliyor. Peki 4/D'li kamu işçisi tediye ödemeleri yattı mı, yatacak mı?