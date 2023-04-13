13 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Vergi Affı başvurusu 2023 | Başladı mı, ne zaman, hangi borçlar kapsam dahilinde?

Vergi Affı başvurusu 2023 | Başladı mı, ne zaman, hangi borçlar kapsam dahilinde?

Vergi affı başvuruları başladı mı, ne zaman sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yerini aldı. 2 bin TL altındaki borçlar silinirken kamuya olan borçlar da yapılandırılacak. Prim, trafik cezası, otoyol geçiş ücretleri, KYK gibi borçlar kapsam dahiline alındı. Peki vergi affı başvuruları başladı mı, ne zaman?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2023 15:27 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 15:27
  • 1
  • 22
Vergi Affı başvurusu 2023 | Başladı mı, ne zaman, hangi borçlar kapsam dahilinde? Süreç nasıl işleyecek, GSS Prim Borçları silindi mi?

Vergi affı başvuruları başladı mı, ne zaman sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yerini aldı. 2 bin TL altındaki borçlar silinirken kamuya olan borçlar da yapılandırılacak. Prim, trafik cezası, otoyol geçiş ücretleri, KYK gibi borçlar kapsam dahiline alındı. Peki vergi affı başvuruları başladı mı, ne zaman?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
Vergi Affı başvurusu 2023 | Başladı mı, ne zaman, hangi borçlar kapsam dahilinde? Süreç nasıl işleyecek, GSS Prim Borçları silindi mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı getiren 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  • 3
  • 22
Vergi Affı başvurusu 2023 | Başladı mı, ne zaman, hangi borçlar kapsam dahilinde? Süreç nasıl işleyecek, GSS Prim Borçları silindi mi?

Cumhuriyet tarihinin kapsamlı borç yapılandırma düzenlemesi ile vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, trafik cezaları, ehliyet affı, otoyol cezaları ve belediyelere olan tüm borçları yapılandırılacak.

  • 4
  • 22
Vergi Affı başvurusu 2023 | Başladı mı, ne zaman, hangi borçlar kapsam dahilinde? Süreç nasıl işleyecek, GSS Prim Borçları silindi mi?

AK Parti Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına ve uygun şartlarda ödenebilmesine imkan sağlayan kanun ile ilgili açıklamalarda bulundu.

  • 5
  • 22
Vergi Affı başvurusu 2023 | Başladı mı, ne zaman, hangi borçlar kapsam dahilinde? Süreç nasıl işleyecek, GSS Prim Borçları silindi mi?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırmanın detaylarını paylaşan Aydemir, ''Kanuna göre 31/12/2022 tarihinden önceki dönemlere ait olan vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, Trafik cezaları gibi borçlar için yeniden yapılandırma imkanı sağlıyoruz. Daha önce yapılandırma kapsamına girmeyen, adli para cezaları, üst kurul cezaları, sigara cezaları gibi cezalar da bu kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Bu açıdan Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı yapılandırma paketini yürürlüğe girdi.'' dedi.