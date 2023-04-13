13 Nisan 2023, Perşembe
Vergi Affı başvurusu 2023 | Başladı mı, ne zaman, hangi borçlar kapsam dahilinde?
Vergi affı başvuruları başladı mı, ne zaman sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yerini aldı. 2 bin TL altındaki borçlar silinirken kamuya olan borçlar da yapılandırılacak. Prim, trafik cezası, otoyol geçiş ücretleri, KYK gibi borçlar kapsam dahiline alındı. Peki vergi affı başvuruları başladı mı, ne zaman?
Giriş Tarihi: 13.04.2023 15:27 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 15:27
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