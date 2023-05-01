Net asgari ücret 11 bin lirayı geçecek! Memur ve emekli maaşı... | Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor | Temmuz’da aylıklar artacak

Yeni emekli aylığı, ücret, maaşta merak edilen soruların yanıtları şöyle:



EMEKLİ AYLIĞINA YAPILACAK ZAMMINA EKLENECEK REFAH PAYI KAÇ PUAN OLACAK?

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Milyonlarca memur, SSK ve Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklisi ve sözleşmeli personele yılın ilk yarısında yüzde 30 zam yapıldı. Toplu sözleşmeye göre memur için yüzde 16.48 olması gereken zamma 13.52, işçi, esnaf, çiftçi emeklisinin yüzde 15.40 enflasyon zammına da 14.60 puan refah payı ilave edildi. Temmuz ayında eklenecek refah payı oranı ise 6 aylık enflasyon açıklandıktan sonra netleşecek. Refah payının 7500 lira üzerindeki aylıklar için kademelendirilerek farklı oranlarda yüzde 15 ile yüzde 20 arasında değişmesi bekleniyor. Toplam 6 milyon emeklinin aylığına refah payı eklenecek.