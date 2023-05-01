Net asgari ücret 11 bin lirayı geçecek! Memur ve emekli maaşı... | Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor | Temmuz'da aylıklar artacak
Milyonlarca emekli, memur, asgari ücretli, kamu işçisi temmuzda zamlı maaş, aylık alacak. İkramiyeler, sosyal destekler, kısa çalışma, işsizlik ödeneği, emzirme yardımı da artacak. Emeklilerin temmuz zammı refah payıyla birlikte yüzde 30-35'e çıkacak. Refah payı, 7.500-10.000 TL arasındaki maaşlara daha yüksek yansıtılacak.
Giriş Tarihi: 01.05.2023
06:58 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023
06:58
Milyonlarca emekli, memur, asgari ücretli, kamu işçisi Temmuz'da zamlı maaş, aylık alacak. İkramiyeler, sosyal destekler, kısa çalışma, işsizlik ödeneği, emzirme yardımı da artacak. Kesin zam oranı 3 Temmuz'da netleşecek.
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Yaklaşık 15 milyon emeklinin geliri artarken, 7500 lira üzerinde aylık alanlara refah payı da verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekliye refah payında yeni uygulamanın ayrıntılarına ilişkin ipuçları verdi. Refah payı 7500,10 bin ve15 bin lira üzerinde alanlar arasında farklı oranlarda uygulanacak.
Refah payı 7500 lira ile 10 bin lira arası olanlara daha yüksek yansıtılacak. Yılın başında emekli, esnaf, çiftçi emeklisine enflasyonla birlikte refah payı ilave edilmişti. Asgari ücret artışında da enflasyon belirleyici olacak. Yüzde 20'nin üzerinde gelmesi beklenen 6 aylık enflasyona göre artışın yüzde 25-30 arasında olması bekleniyor.
Bu civarda yapılacak bir artış ile net asgari ücret 11 bin lirayı geçmiş olacak. Rakamın 10 bin lira ile 11 lira 500 lira arasında bir noktada netleşmesi bekleniyor. Asgari ücretin yeniden belirlenmesinin ardından özel sektörde de maaşların yükseltilmesi bekleniyor. Merkez Bankası anketine göre 6 aylık enflasyon yüzde 21.43 gerçekleşecek. Buna göre emeklilerin Temmuz artışı refah payı hariç yüzde 21.43 olurken, refah bayıyla birlikte zam oranın yüzde 30-35'e çıkması bekleniyor.
Yeni emekli aylığı, ücret, maaşta merak edilen soruların yanıtları şöyle: EMEKLİ AYLIĞINA YAPILACAK ZAMMINA EKLENECEK REFAH PAYI KAÇ PUAN OLACAK? Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Milyonlarca memur, SSK ve Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklisi ve sözleşmeli personele yılın ilk yarısında yüzde 30 zam yapıldı. Toplu sözleşmeye göre memur için yüzde 16.48 olması gereken zamma 13.52, işçi, esnaf, çiftçi emeklisinin yüzde 15.40 enflasyon zammına da 14.60 puan refah payı ilave edildi. Temmuz ayında eklenecek refah payı oranı ise 6 aylık enflasyon açıklandıktan sonra netleşecek. Refah payının 7500 lira üzerindeki aylıklar için kademelendirilerek farklı oranlarda yüzde 15 ile yüzde 20 arasında değişmesi bekleniyor. Toplam 6 milyon emeklinin aylığına refah payı eklenecek.