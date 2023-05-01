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Haberler Galeri Ücretsiz doğalgaz hangi tarihlerde geçerli son dakika? Bu ay doğalgaz faturası gelmeyecek mi? 25 metreküp fiyatı...

Ücretsiz doğalgaz hangi tarihlerde geçerli son dakika? Bu ay doğalgaz faturası gelmeyecek mi? 25 metreküp fiyatı...

"Doğalgaz bu ay ücretsiz mi, hangi tarihe kadar?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi sonrası 1 ay ısınma dahil doğalgazın ücretsiz olacağı tarihler merak konusu oluyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ücretsiz doğalgaz müjdesinin detaylarını son dakika açıkladı. Peki, Ücretsiz doğalgaz hangi tarihlerde geçerli? 25 metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 01.05.2023 10:18
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Ücretsiz doğalgaz hangi tarihlerde geçerli son dakika? Bu ay doğalgaz faturası gelmeyecek mi? 25 metreküp fiyatı...

Son dakika ücretsiz doğalgaz detayları belli oldu! 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz? 25 metreküp doğalgaz ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından mera konusu oluyordu. Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi Merak edilen fatura tarihi hakkında detaylar açıklandı. İşte, ücretsiz doğalgaz hakkında sorulan soruların cevabı...

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Ücretsiz doğalgaz hangi tarihlerde geçerli son dakika? Bu ay doğalgaz faturası gelmeyecek mi? 25 metreküp fiyatı...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DOĞALGAZ MÜJDESİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklmasında şu ifadeler yer aldı:

''Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süre ile ücretsiz veriyoruz.Aylık ortalama 25 metre küp olan doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Pek çok hanenin hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor.1 ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret alınmayacak. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını 1 ay süre ile ücretsiz yapıyoruz.''

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Ücretsiz doğalgaz hangi tarihlerde geçerli son dakika? Bu ay doğalgaz faturası gelmeyecek mi? 25 metreküp fiyatı...

DOĞALGAZ NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?

20 Nisan tarihinden sonra kesilen ilk faturadan ısınma dahil 1 ay doğalgaz faturalarından ücret alınmayacak. Faturaya 0 TL olarak yansıyacak.

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Ücretsiz doğalgaz hangi tarihlerde geçerli son dakika? Bu ay doğalgaz faturası gelmeyecek mi? 25 metreküp fiyatı...

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, dağıtım şirketlerinden doğalgaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden doğalgaz tüketimleri için 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk edecek ilk faturadan doğal gaz bedeli alınmayacak.

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Ücretsiz doğalgaz hangi tarihlerde geçerli son dakika? Bu ay doğalgaz faturası gelmeyecek mi? 25 metreküp fiyatı...

Ayrıca 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğalgaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğalgaz bedeli alınmayacak.