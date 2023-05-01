Ücretsiz doğalgaz hangi tarihlerde geçerli son dakika? Bu ay doğalgaz faturası gelmeyecek mi? 25 metreküp fiyatı...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DOĞALGAZ MÜJDESİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklmasında şu ifadeler yer aldı:

''Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süre ile ücretsiz veriyoruz.Aylık ortalama 25 metre küp olan doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Pek çok hanenin hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor.1 ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret alınmayacak. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını 1 ay süre ile ücretsiz yapıyoruz.''