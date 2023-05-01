01 Mayıs 2023, Pazartesi
Ücretsiz doğalgaz hangi tarihlerde geçerli son dakika? Bu ay doğalgaz faturası gelmeyecek mi? 25 metreküp fiyatı...
"Doğalgaz bu ay ücretsiz mi, hangi tarihe kadar?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi sonrası 1 ay ısınma dahil doğalgazın ücretsiz olacağı tarihler merak konusu oluyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ücretsiz doğalgaz müjdesinin detaylarını son dakika açıkladı. Peki, Ücretsiz doğalgaz hangi tarihlerde geçerli? 25 metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 01.05.2023 10:18
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