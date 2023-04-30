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Haberler Galeri 16 milyon emekliye refah payı müjdesi geldi! SSK, Bağkur'luya 9.000 TL maaş + seyyanen artış! 1 Mayıs işaret edildi! 7.500 - 8.000 - 8.500 TL maaş alanlar...

16 milyon emekliye refah payı müjdesi geldi! SSK, Bağkur'luya 9.000 TL maaş + seyyanen artış! 1 Mayıs işaret edildi! 7.500 - 8.000 - 8.500 TL maaş alanlar...

Emekli ve memur milyonlarca vatandaş Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Emekliye ek zam müjdesi geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için kapsamlı çalışma başlatıldı. Emekli ve memur maaşlarına ek zam şeklinde yansıyacak refah payı için geçtiğimiz dönemlerde yasal düzenlemeler yapılmıştı. Hal böyle olunca, Temmuz maaş zammı için hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. Peki, emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli maaş zammı açıklandı mı? İşte hesaplamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2023 18:58
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16 milyon emekliye refah payı müjdesi geldi! SSK, Bağkur’luya 9.000 TL maaş + seyyanen artış! 1 Mayıs işaret edildi! 7.500 - 8.000 - 8.500 TL maaş alanlar...

Emekli ve memur maaş zammı için kritik veriler gelmeye devam ediyor. Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından maaş zammı netleşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası çalışanlar, emekliler ve memurların alım gücünü yükseltecek düzenlemeler için harekete geçildi. Hal böyle olunca, emekli maaş zammı için son gelişmeler araştırılıyor. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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16 milyon emekliye refah payı müjdesi geldi! SSK, Bağkur’luya 9.000 TL maaş + seyyanen artış! 1 Mayıs işaret edildi! 7.500 - 8.000 - 8.500 TL maaş alanlar...

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında değişiyor. Emekliler, işçiler, kamu çalışanları, özel sektör çalışanları ve EYT'den emekli olanlar için yılın ikinci artışı Temmuz ayında gerçekleşecek.

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16 milyon emekliye refah payı müjdesi geldi! SSK, Bağkur’luya 9.000 TL maaş + seyyanen artış! 1 Mayıs işaret edildi! 7.500 - 8.000 - 8.500 TL maaş alanlar...

Maaş artışında belirleyici olan ise enflasyon rakamları olacak.

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16 milyon emekliye refah payı müjdesi geldi! SSK, Bağkur’luya 9.000 TL maaş + seyyanen artış! 1 Mayıs işaret edildi! 7.500 - 8.000 - 8.500 TL maaş alanlar...

Enflasyon oranlarıyla ilgili gelen tahminler ve refah payı beklentileri zam oranları hakkında da ipucu veriyor.

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16 milyon emekliye refah payı müjdesi geldi! SSK, Bağkur’luya 9.000 TL maaş + seyyanen artış! 1 Mayıs işaret edildi! 7.500 - 8.000 - 8.500 TL maaş alanlar...

Kamu işçileri için 1 Mayıs'ta açıklanması beklenen toplu iş sözleşmesi sonuçları da diğer artışlarda ölçü olacak. Özellikle ilk 6 ay için yüzde 40-45 arasındaki artış memurların toplu sözleşmelerinde masaya gelecek.