16 milyon emekliye refah payı müjdesi geldi! SSK, Bağkur'luya 9.000 TL maaş + seyyanen artış! 1 Mayıs işaret edildi! 7.500 - 8.000 - 8.500 TL maaş alanlar...

Emekli ve memur milyonlarca vatandaş Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Emekliye ek zam müjdesi geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için kapsamlı çalışma başlatıldı. Emekli ve memur maaşlarına ek zam şeklinde yansıyacak refah payı için geçtiğimiz dönemlerde yasal düzenlemeler yapılmıştı. Hal böyle olunca, Temmuz maaş zammı için hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. Peki, emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli maaş zammı açıklandı mı? İşte hesaplamalar...