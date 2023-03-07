Net 11.600 TL ödeme! EYT’linin başı Nisan’da dönüyor! Peş peşe duyuruldu: Banka banka promosyon listesi…

EYT yasası nihayete kavuşurken emeklilik hayaline ulaşanlar bir yandan da maaş alacağı bankayı araştırmaya başladı. Bankalar 3 yıl kalma sözü verene bir seferlik kendi belirledikleri miktara göre ödeme gerçekleştiriyor. Emeklilik hazırlığında olanlar ve bankasını değiştirmek için bekleyenler bankaların ne kadar promosyon verdiğini öğrenmeye çalışıyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren banka nedir?