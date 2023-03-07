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Net 11.600 TL ödeme! EYT’linin başı Nisan’da dönüyor! Peş peşe duyuruldu: Banka banka promosyon listesi…

EYT yasası nihayete kavuşurken emeklilik hayaline ulaşanlar bir yandan da maaş alacağı bankayı araştırmaya başladı. Bankalar 3 yıl kalma sözü verene bir seferlik kendi belirledikleri miktara göre ödeme gerçekleştiriyor. Emeklilik hazırlığında olanlar ve bankasını değiştirmek için bekleyenler bankaların ne kadar promosyon verdiğini öğrenmeye çalışıyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren banka nedir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 09:52
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Net 11.600 TL ödeme! EYT’linin başı Nisan’da dönüyor! Peş peşe duyuruldu: Banka banka promosyon listesi…

Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor sorusunun cevabı merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaş EYT yasasıyla birlikte emekli olacak ve Nisan ayında hem ilk maaşlarını, promosyonlarına ve bayram ikramiyelerine kavuşacak. Peki en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Peş peşe duyuruldu: Banka banka promosyon listesi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Net 11.600 TL ödeme! EYT’linin başı Nisan’da dönüyor! Peş peşe duyuruldu: Banka banka promosyon listesi…

BANKA SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

- Seçim yaparken uygulamalarını bildiğiniz, şubesine kolayca ulaşabildiğiniz ve ATM imkanları çok olan bankalar önceliğiniz olsun.

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Net 11.600 TL ödeme! EYT’linin başı Nisan’da dönüyor! Peş peşe duyuruldu: Banka banka promosyon listesi…

- Promosyondan yararlanmak için tek şart seçilecek bankaya "3 yıl maaşımı sizden alacağım" taahhüdünü vermek. Ancak bazı bankalar yüksek promosyon tutarları için ek koşullar getiriyor.

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Net 11.600 TL ödeme! EYT’linin başı Nisan’da dönüyor! Peş peşe duyuruldu: Banka banka promosyon listesi…

Sadece maaş taşıyana yüksek ödeme yapan bankalar olduğu gibi, kredi kartı alıp harcama yapana, otomatik fatura ödeme talimatı verene promosyonu yükseltenler de var. Bu nedenle karar verirken bankanın açıkladığı tutarı hangi şartlarla verdiğini inceleyin.

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Net 11.600 TL ödeme! EYT’linin başı Nisan’da dönüyor! Peş peşe duyuruldu: Banka banka promosyon listesi…

- Maaş aldığınız bankadan kredi kartı almak zorunda değilsiniz. Bunu aklınızda tutun.

- Bankalar emekli maaş müşterilerine özel faizli kredi imkanı sunuyor.