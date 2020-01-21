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Nerede mülakata gireceğim? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı

20 bin sözleşmeli öğretmenin mülakata katılacağı yerler bugün açıklanıyor. 20 bin öğretmenden biri olmak isteyenlerin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamada. En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 731 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu. Henüz beklenen açıklama gelmedi. Ancak açıklama gelir gelmez haberimizdeki bağlantı aracılığı ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Ayrıca mülakatın nasıl olacağına dair tüm detaylar da haberimizin içinde yer alıyor. İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı ve tüm merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 11:37 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 11:45
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Nerede mülakata gireceğim? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri için geri sayıma geçildi. 20 bin öğretmen ataması için kritik virajlardan biri olan mülakat yerleri bugün açıklanacak. Milli eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Ancak kısa süre içinde sistemin aktif hale gelmesi bekleniyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama işlemi haberimizdeki bağlantıdan yapılabilir. Ayrıca mülakata dair tüm detaylar da haberimizde. İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı ve merak edilen soruların yanıtları...

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Nerede mülakata gireceğim? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ BUGÜN AÇIKLANACAK

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri henüz duyurulmadı. Açıklama gelir gelmez haberimizdeki bağlantı aktif hale gelecek ve sorgulama işlemi gerçekleştirebileceksiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI

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Nerede mülakata gireceğim? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB takvimine göre, sözlü sınavlar, 5-22 Şubat'ta yapılacak. Mülakat sınavının sonuçları 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, atama sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.

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Nerede mülakata gireceğim? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVI NASIL OLACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava alınacak adaylar http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

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Nerede mülakata gireceğim? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı

Sözlü sınava alınacak adaylar Ek 3'te yer alan Sözleşmeli "Öğretmen Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu" üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.