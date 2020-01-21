Nerede mülakata gireceğim? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı

20 bin sözleşmeli öğretmenin mülakata katılacağı yerler bugün açıklanıyor. 20 bin öğretmenden biri olmak isteyenlerin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamada. En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 731 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu. Henüz beklenen açıklama gelmedi. Ancak açıklama gelir gelmez haberimizdeki bağlantı aracılığı ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Ayrıca mülakatın nasıl olacağına dair tüm detaylar da haberimizin içinde yer alıyor. İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı ve tüm merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 11:37 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 11:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





