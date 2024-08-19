Emeklilere maaşa ek ödeme listesi: Erkenden açıklandı! 10.000 TL üstü alan SSK, Bağ-Kur, EYT’liye...

Emekli maaşlarına yapılacak yeni zam oranları açıklanırken, Ağustos ayı emekli promosyon kampanyaları da dikkat çekti. Emekliler, ek gelir fırsatları sunan banka promosyonlarının ne kadar olduğunu ve en yüksek promosyonu veren kurumları merak ediyor. İşte, bu soruların yanıtları ve öne çıkan emekli promosyon teklifleri...