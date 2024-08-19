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Haberler Galeri Emeklilere maaşa ek ödeme listesi: Erkenden açıklandı! 10.000 TL üstü alan SSK, Bağ-Kur, EYT'liye...

Emeklilere maaşa ek ödeme listesi: Erkenden açıklandı! 10.000 TL üstü alan SSK, Bağ-Kur, EYT'liye...

Ağustos ayı itibarıyla emekli promosyon kampanyaları büyük ilgi görüyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminleriyle birlikte emekli maaşları güncellenirken, emekliler en yüksek banka promosyonu sunan finans kuruluşlarını araştırmaya başladı. Biz de sizler için bu kampanyaları ve en yüksek promosyon ödemelerini sunan bankaları derledik. İşte en avantajlı emekli promosyon fırsatları ve detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.08.2024 08:05 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 08:54
Emeklilere maaşa ek ödeme listesi: Erkenden açıklandı! 10.000 TL üstü alan SSK, Bağ-Kur, EYT’liye...

Emekli maaşlarına yapılacak yeni zam oranları açıklanırken, Ağustos ayı emekli promosyon kampanyaları da dikkat çekti. Emekliler, ek gelir fırsatları sunan banka promosyonlarının ne kadar olduğunu ve en yüksek promosyonu veren kurumları merak ediyor. İşte, bu soruların yanıtları ve öne çıkan emekli promosyon teklifleri...

Emeklilere maaşa ek ödeme listesi: Erkenden açıklandı! 10.000 TL üstü alan SSK, Bağ-Kur, EYT’liye...

13 Bankanın Ağustos Ayı Emekli Promosyon Kampanyaları Açıklandı

Emekli maaşlarına yapılacak yeni zam oranlarının belirlenmesiyle birlikte, Ağustos ayı için banka promosyon kampanyaları da gün yüzüne çıktı.

Emekliler, bankaların sunduğu promosyon fırsatlarını ve en yüksek ödemeyi yapan kurumları merak ediyor. İşte 13 bankanın emeklilere sunduğu promosyon detayları:

Emeklilere maaşa ek ödeme listesi: Erkenden açıklandı! 10.000 TL üstü alan SSK, Bağ-Kur, EYT’liye...

Garanti BBVA

Garanti BBVA, 2024 emekli maaşı için sunduğu promosyonları şu şekilde belirledi:

10.000 TL'ye kadar: 6.250 TL
10.000 TL - 15.000 TL: 10.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Emeklilere maaşa ek ödeme listesi: Erkenden açıklandı! 10.000 TL üstü alan SSK, Bağ-Kur, EYT’liye...

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, SGK emeklilerine 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sağlıyor.

Halkbank

Halkbank'ın sunduğu promosyonlar:

10.000 TL - 14.999,99 TL: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan almayı taahhüt eden SGK emeklileri bu fırsattan yararlanabilir.

Emeklilere maaşa ek ödeme listesi: Erkenden açıklandı! 10.000 TL üstü alan SSK, Bağ-Kur, EYT’liye...

ING Bank

ING Bank, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara ve 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü verenlere şu promosyonları sunuyor:

10.000 TL'ye kadar: 6.250 TL
10.000 TL - 15.000 TL: 10.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı ile 3.000 TL'ye kadar ek promosyon kazanılabiliyor.