19 Ağustos 2024, Pazartesi
Emeklilere maaşa ek ödeme listesi: Erkenden açıklandı! 10.000 TL üstü alan SSK, Bağ-Kur, EYT'liye...
Ağustos ayı itibarıyla emekli promosyon kampanyaları büyük ilgi görüyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminleriyle birlikte emekli maaşları güncellenirken, emekliler en yüksek banka promosyonu sunan finans kuruluşlarını araştırmaya başladı. Biz de sizler için bu kampanyaları ve en yüksek promosyon ödemelerini sunan bankaları derledik. İşte en avantajlı emekli promosyon fırsatları ve detaylar...
Giriş Tarihi: 19.08.2024 08:05 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 08:54