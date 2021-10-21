Emlak Vergisi’nde ikinci taksit dönemi başlıyor

İTİRAZ EDİLDİ

Yeni kararlarda pandemiye rağmen fahiş artışların olduğu, bazı yerlerde artışın 4-5 katı geçtiği görüldü. 2017'de komisyonlardan çıkan zamlar çok tartışılmış ve çok sayıda itiraz yapılmıştı. Bunun üzerine Emlak Vergisi Kanunu'na geçici bir madde eklenerek, emlak vergi değerlerindeki artış yüzde 50 ile sınırlandırılmıştı. Bu yıl bu yönde bir karar alınmadı ve komisyonların açıkladığı kararlara binlerce itiraz yapıldı.