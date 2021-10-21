Emlak Vergisi'nde ikinci taksit dönemi başlıyor
Son dakika haberi... Emlak Vergisi'nde ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım itibarıyla başlıyor. Ödemeler, 30 Kasım'a kadar sürecek. Gayrimenkule göre farklılık gösteren emlak vergisi ödemelerini yapmayanlar için ise cezası var.
Giriş Tarihi: 21.10.2021
11:39
Ev, arsa, arazi, tarla, işyeri gibi milyonlarca gayrimenkul sahibinin ödediği Emlak Vergisi'nde yılın ikinci taksit dönemi başlıyor. İlk taksitlerin 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında ödendiği verginin ikinci ödeme dönemi 1 Kasım'da başlayıp, 30 Kasım'da bitecek. Son taksidin ödenmesiyle bu vergide 4 yıllık dönem kapanacak. Eğer itirazlardan sonuç çıkmazsa önümüzdeki yıl takdir komisyonlarınca belirlenen, bazı ilçelerde 4-5 kat zamlı yeni oranlar devreye girecek.
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DEĞERLER BELİRLENDİ
Emlak Vergisi değeri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. Emlak Vergisi'nde en tartışmalı dönem, takdir komisyonlarının toplandığı yıllarda oluyor. En son 2017'de toplanan komisyonlar, 2018-2021 yılları için arsa metrekare birim değerlerini (rayiç bedel) belirlemişti. Bu yıl ise 2022-2025 değerlerini belirleyecek komisyonlar toplandı, çoğu 30 Haziran itibarıyla kararlarını açıkladı.
İTİRAZ EDİLDİ
Yeni kararlarda pandemiye rağmen fahiş artışların olduğu, bazı yerlerde artışın 4-5 katı geçtiği görüldü. 2017'de komisyonlardan çıkan zamlar çok tartışılmış ve çok sayıda itiraz yapılmıştı. Bunun üzerine Emlak Vergisi Kanunu'na geçici bir madde eklenerek, emlak vergi değerlerindeki artış yüzde 50 ile sınırlandırılmıştı. Bu yıl bu yönde bir karar alınmadı ve komisyonların açıkladığı kararlara binlerce itiraz yapıldı.
DAVALAR SONUÇLANMADI
Takdir komisyonlarında belirlenen değerlere itiraz süresi 7 Eylül itibarıyla doldu. Vergi Mahkemeleri'nde açılan davalardan henüz bir iptal kararı çıkmadığı gibi yürütmeyi durdurma talepleri de reddedildi. İtiraz sonuçlarının 2022 yılının ilk çeyreğinde (ocak, şubat, mart) çıkması bekleniyor. Mart ayında 2022 yılına ilişkin vergi dönemi başlıyor. Bir sonuç çıkmazsa takdir komisyonu kararları uygulanacak. Taksit ödemesi sonrasında bir iptal kararı gelirse, mahsuplaşma yapılacak.
BİLDİRİM ŞART
Bu yıl ev satın aldıysanız, tapuyu hallettikten sonra yapmanız gereken ilk şey, Emlak Vergisi için evin bulunduğu ilçenin belediyesine bildirimde bulunmak. Emlak Vergisi bildirimi yapmak için tapunuzun ve kimliğinizin yanınızda olması gerekiyor. Bu bildirimi yapabilmek için süreniz sınırlı. Satın alma işleminin gerçekleştiği yılın sonuna kadar bildirim yapmalısınız. Bildirim yapmazsanız, cezalı Emlak Vergisi ödersiniz.