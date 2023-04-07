HaberlerGaleriNakit paraya ihtiyacı olanlar başvursun! 50.000 TL’ye 36 ay vadeli kredi veriyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank....
Nakit paraya ihtiyacı olanlar başvursun! 50.000 TL’ye 36 ay vadeli kredi veriyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank....
Kamu ve özel bankalardan bayram öncesi peş peşe kredi müjdeleri geldi. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası Nisan ayı itibariyla ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri faizlerinde düşüşe gitme kararı aldı. Yeni aya girilmesiyle birlikte kredi çekme fikri olanlar yeni kampanyaları mercek altına aldı. Peki, hangi banka ne kadar kredi veriyor?İşte, bankaların güncel kredi faiz oranları
Giriş Tarihi: 07.04.2023 17:33Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 17:33