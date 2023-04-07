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Haberler Galeri Nakit paraya ihtiyacı olanlar başvursun! 50.000 TL’ye 36 ay vadeli kredi veriyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank....

Nakit paraya ihtiyacı olanlar başvursun! 50.000 TL’ye 36 ay vadeli kredi veriyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank....

Kamu ve özel bankalardan bayram öncesi peş peşe kredi müjdeleri geldi. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası Nisan ayı itibariyla ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri faizlerinde düşüşe gitme kararı aldı. Yeni aya girilmesiyle birlikte kredi çekme fikri olanlar yeni kampanyaları mercek altına aldı. Peki, hangi banka ne kadar kredi veriyor?İşte, bankaların güncel kredi faiz oranları

Giriş Tarihi: 07.04.2023 17:33 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 17:33
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Nakit paraya ihtiyacı olanlar başvursun! 50.000 TL’ye 36 ay vadeli kredi veriyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank....

Bankaların ihtiyaç ve tüketici kredi miktarları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Nisan ayının sonuna geldiğimiz dönemde bankalardan yeni kampanya açıklamaları gelmeye devam ediyor. Bankalar ödeme planı hakkında detayları internet şubeleri üzerinden paylaşıyor. Peki, hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor? İşte bankaların ihtiyaç kredi faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Nakit paraya ihtiyacı olanlar başvursun! 50.000 TL’ye 36 ay vadeli kredi veriyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank....

HALKBANK

En az 1.000 TL olmak üzere; 50.000 TL'ye kadar 36 aya, 50.001 TL- 70.000 TL arasında 24 aya varan vade seçenekleriyle Hızlı Kredi'ye başvuru yapabilir,

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Nakit paraya ihtiyacı olanlar başvursun! 50.000 TL’ye 36 ay vadeli kredi veriyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank....

ZİRAAT BANKASI

50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

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Nakit paraya ihtiyacı olanlar başvursun! 50.000 TL’ye 36 ay vadeli kredi veriyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank....

VAKIFBANK

3.000 TL ile 125.000 TL arasında kullandırılacak Vakıfbank İhtiyaç Kredisi, 36 aya kadar vade seçeneğine sahiptir. Kredi miktarı ve vadesine göre değişmekle birlikte yüzde 1,57'den başlayan faiz oranları uygulamaktadır.

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Nakit paraya ihtiyacı olanlar başvursun! 50.000 TL’ye 36 ay vadeli kredi veriyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank....

YAPIKREDİ

Başvuru ve Kullanımla İlgili Bilgiler

3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi başvurunuzu Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden hemen gerçekleştirebilirsiniz.

Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şube kanallarından ihtiyaç kredisi kullanımı yapmak için, kampanya giriş ekranında "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyası seçilmelidir.

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