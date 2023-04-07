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Haberler Galeri İslam Memiş nokta atışı tarih verdi! Tüm ihtimalleri bir köşeye yazın! 2023'ün son dip alım fırsatı...

İslam Memiş nokta atışı tarih verdi! Tüm ihtimalleri bir köşeye yazın! 2023'ün son dip alım fırsatı...

Altın fiyatları sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Hem vatandaşın hem de yatırımcının gözü altın fiyatlarına çevrilirken yukarı yönde bir seyir izleyen altında alım fırsatının ne zaman olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. Para ve Altın Piyasaları Uzman İslam Memiş, yılın son alım fırsatı olabilir diyerek açıkladı. Peki altın ne zaman almalı? Altın ne zaman satmalı? Altın ne kadar yükselecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.04.2023 17:01 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 17:01
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İslam Memiş nokta atışı tarih verdi! Tüm ihtimalleri bir köşeye yazın! 2023’ün son dip alım fırsatı...

Altın fiyatlarının haziran itibarıyla 1400-1500 seviyelerini görmesi beklenirken altın almamış ancak elinde para bulunan vatandaşlar için kısa vadeli bir alım fırsatı doğuyor. Güvenli liman altında gram altının fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.243 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte altınla ilgili tüm gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İslam Memiş nokta atışı tarih verdi! Tüm ihtimalleri bir köşeye yazın! 2023’ün son dip alım fırsatı...

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.243 lira seviyesinde işlem görüyor.

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İslam Memiş nokta atışı tarih verdi! Tüm ihtimalleri bir köşeye yazın! 2023’ün son dip alım fırsatı...

Dün, altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,58 azalışla 1.243 liradan tamamladı.

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İslam Memiş nokta atışı tarih verdi! Tüm ihtimalleri bir köşeye yazın! 2023’ün son dip alım fırsatı...

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 1.243 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.040 lira, Cumhuriyet altını da 8.250 liradan satılıyor.

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İslam Memiş nokta atışı tarih verdi! Tüm ihtimalleri bir köşeye yazın! 2023’ün son dip alım fırsatı...

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,66 düşüşle 2.007 dolardan günü tamamladı. Bugün, Londra ve New York borsasının kapalı olması nedeniyle altının onsunda işlem gerçekleşmiyor.