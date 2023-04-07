İslam Memiş nokta atışı tarih verdi! Tüm ihtimalleri bir köşeye yazın! 2023'ün son dip alım fırsatı...

Altın fiyatları sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Hem vatandaşın hem de yatırımcının gözü altın fiyatlarına çevrilirken yukarı yönde bir seyir izleyen altında alım fırsatının ne zaman olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. Para ve Altın Piyasaları Uzman İslam Memiş, yılın son alım fırsatı olabilir diyerek açıkladı. Peki altın ne zaman almalı? Altın ne zaman satmalı? Altın ne kadar yükselecek?