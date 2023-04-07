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Haberler Galeri Asgari ücret ara zammı yeni formüller! %15-20-25-30 zam üzerinden yeni tablo! 10.207-10.632-11.057 TL...

Asgari ücret ara zammı yeni formüller! %15-20-25-30 zam üzerinden yeni tablo! 10.207-10.632-11.057 TL...

Açıklanan mart ayı enflasyonuyla birlikte zam oranları netleşmeye başladı. En düşük emekli maaşı 7.500 seviyesine çekilirken milyonlarca kişinin gözü de temmuz ara zammına çevrildi. Aralık ayında 8 bin 506 lira olan asgari ücrette yol haritası çizilmeye başlandı. Yüzde 15, 20, 25 ve 30'luk zam oranları kalem kalem hesaplandı. Peki asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Asgari ücret ara zammı kaç TL olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.04.2023 20:58
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Asgari ücret ara zammı yeni formüller! %15-20-25-30 zam üzerinden yeni tablo! 10.207-10.632-11.057 TL...

Başkan Erdoğan'ın sinyalini verdiği asgari ücret ara zammına ilişkin detaylar araştırılıyor. Vatandaşlar temmuz zammı ile birlikte maaşlarının ne kadar olacağını hesaplamaya çalışıyor. 6 aylık enflasyon verisine göre belirlenen zam oranı için 3 veri ortaya çıktı. Peki asgari ücret yüzde kaç artacak? İşte asgari ücret ara zammı yeni formüller...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret ara zammı yeni formüller! %15-20-25-30 zam üzerinden yeni tablo! 10.207-10.632-11.057 TL...

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olmasının ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Peki Temmuz ayında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

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Asgari ücret ara zammı yeni formüller! %15-20-25-30 zam üzerinden yeni tablo! 10.207-10.632-11.057 TL...

ASGARİ ÜCRET YÜZDE KAÇ ARTTI?

Asgari ücret aralık ayında %54'ün üzerinde tarihi bir artış ile net 8 bin 506 liraya yükseldi.

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Asgari ücret ara zammı yeni formüller! %15-20-25-30 zam üzerinden yeni tablo! 10.207-10.632-11.057 TL...

Temmuz'da yapılacak zammın oranı değil ama zammı belirleyecek kalemler belli.

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Asgari ücret ara zammı yeni formüller! %15-20-25-30 zam üzerinden yeni tablo! 10.207-10.632-11.057 TL...

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu haziranda masaya oturacak.