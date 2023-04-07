Asgari ücret ara zammı yeni formüller! %15-20-25-30 zam üzerinden yeni tablo! 10.207-10.632-11.057 TL...

Açıklanan mart ayı enflasyonuyla birlikte zam oranları netleşmeye başladı. En düşük emekli maaşı 7.500 seviyesine çekilirken milyonlarca kişinin gözü de temmuz ara zammına çevrildi. Aralık ayında 8 bin 506 lira olan asgari ücrette yol haritası çizilmeye başlandı. Yüzde 15, 20, 25 ve 30'luk zam oranları kalem kalem hesaplandı. Peki asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Asgari ücret ara zammı kaç TL olacak?