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Haberler Galeri 1-2-3 çocuklu ailelere para yardımı! 1 ila 12. sınıf arası tüm öğrencileri kapsıyor! 3.100-4.855 TL destek için bunu muhakkak yapın!

1-2-3 çocuklu ailelere para yardımı! 1 ila 12. sınıf arası tüm öğrencileri kapsıyor! 3.100-4.855 TL destek için bunu muhakkak yapın!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuklu ailelere yapılan destek ödemesine ilişkin detaylar sıklıkla arama motorlarında araştırılıyor. Çocuk sayısına göre değişkenlik gösteren yardımlar 2 kapsamda gerçekleştiriliyor. 3.100-4.855 TL destek için yapmanız gerekenler haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 12:21
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1-2-3 çocuklu ailelere para yardımı! 1 ila 12. sınıf arası tüm öğrencileri kapsıyor! 3.100-4.855 TL destek için bunu muhakkak yapın!

Öğrencilerin eğitim masraflarının karşılanabilmesi için ailelere 2 kapsamda sağlanan destek ödemesinin şartları merak ediliyor. Bakanlık tarafından SED kapsamında sağlanan yardım programı kapsamında 3.100 TL ve 4.855 TL ödemeler gerçekleştiriliyor. Peki Çocuk Destek Bileşeni nedir, nasıl yararlanılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1-2-3 çocuklu ailelere para yardımı! 1 ila 12. sınıf arası tüm öğrencileri kapsıyor! 3.100-4.855 TL destek için bunu muhakkak yapın!

ÖDEMELER DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR!

Ödemeler öğrenim seviyesine göre değişkenlik gösteriyor. Geçici ve süreli olarak yapılan SED destek ödemeleri çocuğu eğitim gören hanelere verilmektedir. Bu ödeme için başvuru işlemlerini tamamlayıp sonucu beklemeniz gerekmektedir.

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1-2-3 çocuklu ailelere para yardımı! 1 ila 12. sınıf arası tüm öğrencileri kapsıyor! 3.100-4.855 TL destek için bunu muhakkak yapın!

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemesi 2023 yılında da devam ediyor. Başvurular e-Devlet'ten alınıyor.

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1-2-3 çocuklu ailelere para yardımı! 1 ila 12. sınıf arası tüm öğrencileri kapsıyor! 3.100-4.855 TL destek için bunu muhakkak yapın!

SED yardımı alabilmek için başvurular; İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor.

E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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1-2-3 çocuklu ailelere para yardımı! 1 ila 12. sınıf arası tüm öğrencileri kapsıyor! 3.100-4.855 TL destek için bunu muhakkak yapın!

ÖDEMELER ARTTI!

SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi.