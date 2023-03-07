1-2-3 çocuklu ailelere para yardımı! 1 ila 12. sınıf arası tüm öğrencileri kapsıyor! 3.100-4.855 TL destek için bunu muhakkak yapın!

ÖDEMELER DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR!

Ödemeler öğrenim seviyesine göre değişkenlik gösteriyor. Geçici ve süreli olarak yapılan SED destek ödemeleri çocuğu eğitim gören hanelere verilmektedir. Bu ödeme için başvuru işlemlerini tamamlayıp sonucu beklemeniz gerekmektedir.