HaberlerGaleri1-2-3 çocuklu ailelere para yardımı! 1 ila 12. sınıf arası tüm öğrencileri kapsıyor! 3.100-4.855 TL destek için bunu muhakkak yapın!
1-2-3 çocuklu ailelere para yardımı! 1 ila 12. sınıf arası tüm öğrencileri kapsıyor! 3.100-4.855 TL destek için bunu muhakkak yapın!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuklu ailelere yapılan destek ödemesine ilişkin detaylar sıklıkla arama motorlarında araştırılıyor. Çocuk sayısına göre değişkenlik gösteren yardımlar 2 kapsamda gerçekleştiriliyor. 3.100-4.855 TL destek için yapmanız gerekenler haberimizde...