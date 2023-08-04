Nakit arayanların hesaplarına trink 5.000 ila 50.000 TL para! 2 banka saat 13.00'de duyurdu! İşte faizsiz başvuru şartları...

Ağustos ayında acil para ihtiyacı olan milyonlarca vatandaşa sevindirici bir haber geldi. Bankalar tarafından yapılan açıklamalara göre, binlerce vatandaşa faizsiz nakit avans kampanyası sunulacak. Bu kampanya kapsamında, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar acil nakit ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecekler. Faizsiz nakit avans fırsatı, ekonomik sıkıntılar yaşayan ve acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar için büyük bir destek olacak. İşte detaylar...