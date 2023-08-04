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Haberler Galeri Nakit arayanların hesaplarına trink 5.000 ila 50.000 TL para! 2 banka saat 13.00'de duyurdu! İşte faizsiz başvuru şartları...

Nakit arayanların hesaplarına trink 5.000 ila 50.000 TL para! 2 banka saat 13.00'de duyurdu! İşte faizsiz başvuru şartları...

Ağustos ayında acil para ihtiyacı olan milyonlarca vatandaşa sevindirici bir haber geldi. Bankalar tarafından yapılan açıklamalara göre, binlerce vatandaşa faizsiz nakit avans kampanyası sunulacak. Bu kampanya kapsamında, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar acil nakit ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecekler. Faizsiz nakit avans fırsatı, ekonomik sıkıntılar yaşayan ve acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar için büyük bir destek olacak. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2023 13:33 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 13:34
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Nakit arayanların hesaplarına trink 5.000 ila 50.000 TL para! 2 banka saat 13.00’de duyurdu! İşte faizsiz başvuru şartları...

Ağustos ayında milyonlarca vatandaşa yönelik acil para ihtiyacını karşılayabilecekleri sevindirici bir haber bankalardan geldi. Bankalar tarafından yapılan açıklamalara göre, binlerce vatandaşa faizsiz nakit avans kampanyası sunulacak. Bu kampanya ile ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar, acil nakit ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekler. Faizsiz nakit avans fırsatı, ekonomik sıkıntılar yaşayan ve acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar için büyük bir destek olacak. İşte faizsiz başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Nakit arayanların hesaplarına trink 5.000 ila 50.000 TL para! 2 banka saat 13.00’de duyurdu! İşte faizsiz başvuru şartları...

5.000 TL FAİZSİZ KREDİ

PTT, Aktifbank işbirliği ile müşterilerine yeni bir hizmet sunuyor. Aktifbank'ın N Kolay adı altında sunduğu faizsiz kredi ürününden faydalanmak isteyenler, PTT aracılığıyla müşteri olan kişiler de bu avantajdan yararlanabilecekler.

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Nakit arayanların hesaplarına trink 5.000 ila 50.000 TL para! 2 banka saat 13.00’de duyurdu! İşte faizsiz başvuru şartları...

Bu işbirliği ile nakit avans imkanı sunulması, müşterilere ekonomik rahatlık ve kolaylık sağlayacak.

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Nakit arayanların hesaplarına trink 5.000 ila 50.000 TL para! 2 banka saat 13.00’de duyurdu! İşte faizsiz başvuru şartları...

NASIL BAŞVURULUR?

30 güne kadar faizsiz, masrafsız Kolay Nakit! 5.000 TL'ye kadar Kolay Nakit kullanın, belirlenen süreye kadar faizsiz geri ödeyin. N Kolaylı iseniz paranız anında hesabınıza geçer.!

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Nakit arayanların hesaplarına trink 5.000 ila 50.000 TL para! 2 banka saat 13.00’de duyurdu! İşte faizsiz başvuru şartları...

Henüz N Kolaylı değilseniz kredi başvurunuzu N Kolay mobil üzerinden tamamladıktan sonra görüntülü görüşme ile müşterimiz olabilir ve paranızı kurye beklemeden anında kullanabilirsiniz.