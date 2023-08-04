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Haberiniz olmadan kademe kademe birikiyor! Hemen kontrol edin! E-Devlet sorgulama ekranı!

e-Devlet platformu, vatandaşların gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak için sunulan birçok hizmeti elektronik ortamda toplayarak yönetmelerini sağlar. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve şahıs ödemeleri gibi seçenekler de bu platformda yer alır. Eğer bu hizmetlerden yararlanmadığınız takdirde, devlete geri ödenmesi gereken tutarlar oluşabilir. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 11:14
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Haberiniz olmadan kademe kademe birikiyor! Hemen kontrol edin! E-Devlet sorgulama ekranı!

e-Devlet platformu, vatandaşların gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak için sunulan birçok hizmeti elektronik ortamda toplayarak yönetmelerini sağlar. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve şahıs ödemeleri gibi seçenekler de bu platformda yer alır. Eğer bu hizmetlerden yararlanmadığınız takdirde, devlete geri ödenmesi gereken tutarlar oluşabilir. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Haberiniz olmadan kademe kademe birikiyor! Hemen kontrol edin! E-Devlet sorgulama ekranı!

Sigortalı çalışanların otomatik olarak dahil edildikleri Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile her ay maaştan belirli bir miktar kesinti gerçekleştiriliyor.

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Haberiniz olmadan kademe kademe birikiyor! Hemen kontrol edin! E-Devlet sorgulama ekranı!

Çok sayıda kişi bunu bilmiyor ve ilerleyen süreçlerde burada biriken miktar büyük meblağlara ulaşabiliyor.

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Haberiniz olmadan kademe kademe birikiyor! Hemen kontrol edin! E-Devlet sorgulama ekranı!

E-DEVLET BES BAKİYE SORGULAMA

Bu miktarı sorgulamak için ise e-Devlet BES bakiye sorgulama sayfasına girerek otomatik bireysel emeklilik sekmesini seçerek Bireysel Emeklilik Sistemi`nde ne kadar paranız biriktiğini öğrenebilirsiniz.

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Haberiniz olmadan kademe kademe birikiyor! Hemen kontrol edin! E-Devlet sorgulama ekranı!

E-DEVLET BES BAKİYE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!