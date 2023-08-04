Haberiniz olmadan kademe kademe birikiyor! Hemen kontrol edin! E-Devlet sorgulama ekranı!

e-Devlet platformu, vatandaşların gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak için sunulan birçok hizmeti elektronik ortamda toplayarak yönetmelerini sağlar. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve şahıs ödemeleri gibi seçenekler de bu platformda yer alır. Eğer bu hizmetlerden yararlanmadığınız takdirde, devlete geri ödenmesi gereken tutarlar oluşabilir. İşte detayları...