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Haberler Galeri İŞKUR 31.862 beden işçisi alımı başvuru ekranı 2023 | 81 ilde en az ilkokul mezunu binlerce kişi alınacak! Başvuru şartları neler?

İŞKUR 31.862 beden işçisi alımı başvuru ekranı 2023 | 81 ilde en az ilkokul mezunu binlerce kişi alınacak! Başvuru şartları neler?

Türkiye genelinde 31.862 beden işçisi alımı için İŞKUR tarafından başvurular başlatıldı. İŞKUR, iş arayanlara güvenilir kariyer kapısı olarak hizmet veriyor ve kamu ile özel sektördeki açık iş ilanlarını sunuyor. En az ilkokul mezunu olma şartı aranana iş ilanının detayları araştırılıyor. Peki İŞKUR beden personeli başvuru şartları neler, nasıl başvurulur?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 16:45
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İŞKUR 31.862 beden işçisi alımı başvuru ekranı 2023 | 81 ilde en az ilkokul mezunu binlerce kişi alınacak! Başvuru şartları neler?

Türkiye genelinde 81 ilde 31.862 beden işçisi alımı için İŞKUR tarafından başvurular başlatıldı. İŞKUR iş arayanlara güvenilir kariyer kapısı olarak hizmet vererek kamu ve özel sektördeki açık iş ilanlarını iş arayanlarla buluşturuyor. İşte başvuruya ilişkin tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR 31.862 beden işçisi alımı başvuru ekranı 2023 | 81 ilde en az ilkokul mezunu binlerce kişi alınacak! Başvuru şartları neler?

İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın "Meslek" yazan kutucuğa "Beden İşçisi" yazın ve ara bseçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşımanız halinde "Başvur" butonuna tıklayın ve başvurunuzu gerçekleştirin.

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İŞKUR 31.862 beden işçisi alımı başvuru ekranı 2023 | 81 ilde en az ilkokul mezunu binlerce kişi alınacak! Başvuru şartları neler?

İlk defa İŞKUR üzerinden başvuruda bulunanların ise İŞKUR kaydı oluşturmaları gerekiyor. İŞKUR kayıt bölümüne girerek özlük bilgilerinizi doldurun ve akabinde kaydederek giriş yapın.

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İŞKUR 31.862 beden işçisi alımı başvuru ekranı 2023 | 81 ilde en az ilkokul mezunu binlerce kişi alınacak! Başvuru şartları neler?

İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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İŞKUR 31.862 beden işçisi alımı başvuru ekranı 2023 | 81 ilde en az ilkokul mezunu binlerce kişi alınacak! Başvuru şartları neler?

KONTENJANLAR

Beden İşçisi (Genel) 30458
Beden İşçisi (İnşaat) 285
Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma) 433
Beden İşçisi (Temizlik) 657