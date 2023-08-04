İŞKUR 31.862 beden işçisi alımı başvuru ekranı 2023 | 81 ilde en az ilkokul mezunu binlerce kişi alınacak! Başvuru şartları neler?

Türkiye genelinde 31.862 beden işçisi alımı için İŞKUR tarafından başvurular başlatıldı. İŞKUR, iş arayanlara güvenilir kariyer kapısı olarak hizmet veriyor ve kamu ile özel sektördeki açık iş ilanlarını sunuyor. En az ilkokul mezunu olma şartı aranana iş ilanının detayları araştırılıyor. Peki İŞKUR beden personeli başvuru şartları neler, nasıl başvurulur?