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Haberler Galeri Nakdi ücret desteği başvuru yap! Nakdi ücret desteği başvuru şartları nelerdir? Haziran ayı nakdi ücret desteği yattı mı?

Nakdi ücret desteği başvuru yap! Nakdi ücret desteği başvuru şartları nelerdir? Haziran ayı nakdi ücret desteği yattı mı?

Nakdi ücret desteği başvuru şartları nelerdir? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği Haziran ayı ödemelerinin 8 Temmuz tarihinden itibaren ödenmeye başlanacağını açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin korona virüs salgını nedeniyle banka hesaplarına, iban bilgisinde hata olanların ise ödemelerinin PTT üzerinden yapılacağını belirtti. Peki, Nakdi ücret desteği başvuru şartları nelerdir? Haziran ayı nakdi ücret desteği yattı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 02.07.2020 16:06 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 16:20
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Nakdi ücret desteği başvuru yap! Nakdi ücret desteği başvuru şartları nelerdir? Haziran ayı nakdi ücret desteği yattı mı?

Nakdi ücret desteği başvuru şartları nelerdir? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, ücret desteği ödemelerinin 8 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatmaya başlayacağını söyledi.İşsizlik maaşı koşullarını sağlayamadığı için işsizlik maaşı alamayan vatandaşlarımız nakdi ücret desteği ödemesi alıyor. 17 Nisan'da başlayan ödemeler 17 Temmuz'a kadar işsiz kalan ve ücretsiz geçen süreler için hesaba yatacak. Peki, Nakdi ücret desteği başvuru şartları nelerdir? Haziran ayı nakdi ücret desteği yattı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

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Nakdi ücret desteği başvuru yap! Nakdi ücret desteği başvuru şartları nelerdir? Haziran ayı nakdi ücret desteği yattı mı?

HAZİRAN AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için 8 Temmuz'da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. Kimlik Numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz'da ödemeler yapılacak" dedi.

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Nakdi ücret desteği başvuru yap! Nakdi ücret desteği başvuru şartları nelerdir? Haziran ayı nakdi ücret desteği yattı mı?

NAKDİ DESTEK ÜCRETİ NE KADAR?

Günlük 39,24 TL'lik destek ayda 1,177 TL yapıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL'lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek. Nakdi ücret desteği yasanın çıktığı tarihten bu yana önümüzdeki üç ay için verilecek, 17 Nisan'da başlayan ödemeler 17 Temmuz tarihe kadar işsiz kalınan veya ücretsiz izinde geçen süreler için hesaba yatacak. Nisan ayının tamamını işsiz veya ücretsiz izinde geçirmiş olanlara 14 günlük ödeme yapılacak. Bu ödeme tutarı 545 TL olacak.

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Nakdi ücret desteği başvuru yap! Nakdi ücret desteği başvuru şartları nelerdir? Haziran ayı nakdi ücret desteği yattı mı?

1-NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANIR?

Nakdi ücret desteğinde ücretsiz izne ayrılanlar ve iş akdi feshedilenler olarak 2 bölüm halindedir.

a) Ücretsiz izne ayrılanlar için,

−17.04.2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 Sayılı Kanun'un geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak, −Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak, −Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak, −SGK'ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 no'lu belge türlerinden bildirilmiş olmak.

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Nakdi ücret desteği başvuru yap! Nakdi ücret desteği başvuru şartları nelerdir? Haziran ayı nakdi ücret desteği yattı mı?

b) İş akdi feshedilenler için,

−5.03.2020 tarihinden sonra 4447 Sayılı Kanun'un 51'inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak, −Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak şartlarının oluşması gerekmektedir