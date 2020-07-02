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Nakdi ücret desteği başvuru yap! Nakdi ücret desteği başvuru şartları nelerdir? Haziran ayı nakdi ücret desteği yattı mı?
Nakdi ücret desteği başvuru şartları nelerdir? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği Haziran ayı ödemelerinin 8 Temmuz tarihinden itibaren ödenmeye başlanacağını açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin korona virüs salgını nedeniyle banka hesaplarına, iban bilgisinde hata olanların ise ödemelerinin PTT üzerinden yapılacağını belirtti. Peki, Nakdi ücret desteği başvuru şartları nelerdir? Haziran ayı nakdi ücret desteği yattı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 02.07.2020 16:06 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 16:20
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