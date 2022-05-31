Nakdi destek ödemesi için kritik detay... 450 ile 1.668 TL arasında geri ödemesiz veriliyor! İŞKUR'da iş görüşmesine gidene, başlayana...

Devlet tarafından bir çok alanda destek ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerinden yararlanan ihtiyaç sahibi vatandaşların iş hayatına kazandırılması için önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık," Düzenli sosyal yardımlarımızdan faydalanan ve çalışabilecek durumda olanları da İŞKUR vasıtasıyla iş gücü piyasasına kazandırmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda hem kendilerine hem de işverenlerimize teşvik veriyoruz" dedi." açıklamalarında bulundu. Açıklamanın detaylarını sizler için haberimizde derledik.