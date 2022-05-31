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Haberler Galeri Nakdi destek ödemesi için kritik detay... 450 ile 1.668 TL arasında geri ödemesiz veriliyor! İŞKUR'da iş görüşmesine gidene, başlayana...

Nakdi destek ödemesi için kritik detay... 450 ile 1.668 TL arasında geri ödemesiz veriliyor! İŞKUR'da iş görüşmesine gidene, başlayana...

Devlet tarafından bir çok alanda destek ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerinden yararlanan ihtiyaç sahibi vatandaşların iş hayatına kazandırılması için önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık," Düzenli sosyal yardımlarımızdan faydalanan ve çalışabilecek durumda olanları da İŞKUR vasıtasıyla iş gücü piyasasına kazandırmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda hem kendilerine hem de işverenlerimize teşvik veriyoruz" dedi." açıklamalarında bulundu. Açıklamanın detaylarını sizler için haberimizde derledik.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2022 21:31
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Nakdi destek ödemesi için kritik detay... 450 ile 1.668 TL arasında geri ödemesiz veriliyor! İŞKUR’da iş görüşmesine gidene, başlayana...

Devlet destekleri için gelen son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Çalışma hayatında yer almayan vatandaşların iş görüşmelerine gidibilmeleri ödeme yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İŞKUR tarafından işe yönlendirildiğinde, iş görüşmesine gidilmesi ve başvurunun kabul aşamasındaki giderlerinin Bakanlıkça karşıladıklarını ifade etti. Diğer yandan işe başlayan vatandaşlara da yardım ödemesi yapılıyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Nakdi destek ödemesi için kritik detay... 450 ile 1.668 TL arasında geri ödemesiz veriliyor! İŞKUR’da iş görüşmesine gidene, başlayana...

Sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların sosyo-ekonomik hayattan kopmamaları için her türlü desteğe hazır olduklarını vurgulayan Bakan Yanık, "Düzenli olarak sosyal yardımlarımızdan faydalanan vatandaşlarımızın yüzde 77'sini engellilerimiz, çocuklarımız ve yaşlılarımız oluşturuyor. Bunun haricinde düzenli sosyal yardımlarımızdan faydalanan ve çalışabilecek durumda olanları da İŞKUR vasıtasıyla iş gücü piyasasına kazandırmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda hem kendilerine hem de işverenlerimize teşvik veriyoruz" dedi.

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Nakdi destek ödemesi için kritik detay... 450 ile 1.668 TL arasında geri ödemesiz veriliyor! İŞKUR’da iş görüşmesine gidene, başlayana...

Sosyal yardım faydalanıcılarına yönelik verilen istihdam desteği hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, "Çalışabilecek durumdaki vatandaşlarımızın üretimden ve istihdamdan kopmalarını istemiyoruz. Sosyal yardım alan çalışabilecek durumdaki vatandaşlarımızı iş gücü piyasasına kazandırıyoruz bugüne kadar 2 bin 854 vatandaşımız için İşe Yönlendirme, bin 621 vatandaşımız için de İşe Başlama Yardımı'nda bulunduk" ifadelerini kullandı.

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Nakdi destek ödemesi için kritik detay... 450 ile 1.668 TL arasında geri ödemesiz veriliyor! İŞKUR’da iş görüşmesine gidene, başlayana...

425 TL İŞE YÖNLENDİRME YARDIMI

Bakan Yanık, sosyal yardım alan vatandaşların İŞKUR tarafından işe yönlendirildiğinde, iş görüşmesine gidilmesi ve başvurunun kabul aşamasındaki giderlerinin Bakanlıkça karşıladıklarını ifade etti.

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Nakdi destek ödemesi için kritik detay... 450 ile 1.668 TL arasında geri ödemesiz veriliyor! İŞKUR’da iş görüşmesine gidene, başlayana...

Bakan Yanık, İşe Yönlendirme Yardımı kapsamında ayda 1, yıl içerisinde de en fazla 3 defa destek verdiklerini belirterek, "Bu doğrultuda bugüne kadar 420 bin 684 TL tutarında destek verdik" dedi.