Aidat öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Konut fiyatları ne kadar olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak

Yıllık ortalama yüzde 7-9 arasında olan TOKİ payını yüzde 14'e çıkardıklarını belirten Kurum, "İlk defa 1 yılda 100 bin konut projesini TOKİ yapmıştır. Normalde 40-50 bin yapardı her yıl. 100 bin konut projesi yaparak TOKİ'nin sektördeki konut payı oranını yüzde 14'e çıkarmış olduk. Bunu vatandaşlarımızın fiyat artışlardan etkilenmemesi için, alt gelir grubu vatandaşlarımız konut sahibi olsun diye yaptık. Bugün geldiğimiz rakam 1 milyon 137 bin. Bu, dünyanın hiçbir yerinde yok. 20 yılda hiçbir ülke bu kadar konut yaparak vatandaşına teslim etmemiş" dedi.