01 Haziran 2022, Çarşamba
Aidat öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Konut fiyatları ne kadar olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak
Son dakika haberine göre: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin dar gelirli aileler için yapacağını konut projesine ilişkin "Ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanımız bunu vatandaşlarımızla paylaşacak. Artışın daha fazla görüldüğü illerimizde bu projeyi gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız yine aidat öder gibi ev sahibi olacaklar" dedi.
Giriş Tarihi: 01.06.2022 06:59 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 07:13
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