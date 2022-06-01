01 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Aidat öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Konut fiyatları ne kadar olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak

Aidat öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Konut fiyatları ne kadar olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak

Son dakika haberine göre: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin dar gelirli aileler için yapacağını konut projesine ilişkin "Ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanımız bunu vatandaşlarımızla paylaşacak. Artışın daha fazla görüldüğü illerimizde bu projeyi gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız yine aidat öder gibi ev sahibi olacaklar" dedi.

Giriş Tarihi: 01.06.2022 06:59 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 07:13
  • 1
  • 25
Bakan Kurum müjdeyi verdi! Aidat öder gibi ev sahibi olacaklar! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşlara söz verdikleri konut projelerini hayata geçireceklerini belirterek, düşük gelir sahiplerinin konut edinmesi için yeni başlatılacak projenin müjdesini verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 25
Bakan Kurum müjdeyi verdi! Aidat öder gibi ev sahibi olacaklar! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak

Yıllık ortalama yüzde 7-9 arasında olan TOKİ payını yüzde 14'e çıkardıklarını belirten Kurum, "İlk defa 1 yılda 100 bin konut projesini TOKİ yapmıştır. Normalde 40-50 bin yapardı her yıl. 100 bin konut projesi yaparak TOKİ'nin sektördeki konut payı oranını yüzde 14'e çıkarmış olduk. Bunu vatandaşlarımızın fiyat artışlardan etkilenmemesi için, alt gelir grubu vatandaşlarımız konut sahibi olsun diye yaptık. Bugün geldiğimiz rakam 1 milyon 137 bin. Bu, dünyanın hiçbir yerinde yok. 20 yılda hiçbir ülke bu kadar konut yaparak vatandaşına teslim etmemiş" dedi.

  • 3
  • 25
Bakan Kurum müjdeyi verdi! Aidat öder gibi ev sahibi olacaklar! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak

Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Kurum, özetle şunları söyledi:

  • 4
  • 25
Bakan Kurum müjdeyi verdi! Aidat öder gibi ev sahibi olacaklar! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak

FAHİŞ FİYAT ARTIŞINA CEZA UYGULAYACAĞIZ

Vatandaşların açıklanan TÜFE'nin üstünde zam yaptığı tespitleri var. Kanun çerçevesinde gereklilikleri yapacağız. TÜFE üstü kira artışı yapana yaptırım uygulayacağız. Konut kira artışlarını TÜFE'ye endeksli yapmak zorundayız. Konut piyasasındaki darlıktan dünyada yaşanan enflasyon krizinden hareket edip fırsatçılık yapan ve açıklanan fiyatların üzerinde zam yapan kişiler var. Bu zamlar kanuna aykırıdır. Borçlar Kanunu'na aykırıdır. Bu konuda yapılan artış varsa vatandaşlarımız mahkemelere başvurabilirler. Mahkemelerimiz de kanun çerçevesinde karar almak zorundadır.

  • 5
  • 25
Bakan Kurum müjdeyi verdi! Aidat öder gibi ev sahibi olacaklar! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak

KİRA ARTIŞLARININ TÜFE'YE ENDEKSLENMESİ

Normalde piyasada kira artışlarını TÜFE'ye endeksli yapmak zorundayız. Yani bilimum TÜFE neyse, bu açıklanıyor ve kira artışları da ev sahibiyle, kiracı arasındaki Borçlar Kanunu bu sözleşmeyi tarif ediyor. Borçlar Kanunu çerçevesinde yapılan sözleşmenin kira artış oranı maksimum, açıklanan TÜFE oranına göre yapılmak zorunda. Bu konuda yapılan artış varsa, vatandaşlarımız mahkemelere başvurabilirler.