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Emekliye en düşük 4.156 TL! En düşük maaş göründü, Temmuz maaşı hesaplandı! Enflasyon anketi, TEFE-TÜFE rakamlarıyla...
Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 4 aylık oranlar netleşmişti. Emekliler için zam oranı yüzde 31,71 olarak belirlenmişti. Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklenti anketinin sonuçlarını duyurdu. Açıklamanın ardından Mayıs 2022 enflasyon beklentisi yüzde 3,97, Haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 2,97 olarak kayıtlara geçti. Hal böyle olunca, "Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli en düşük maaşı kaç TL olacak?" sorularına yanıt aranıyor.