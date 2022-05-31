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Haberler Galeri Emekliye en düşük 4.156 TL! En düşük maaş göründü, Temmuz maaşı hesaplandı! Enflasyon anketi, TEFE-TÜFE rakamlarıyla...

Emekliye en düşük 4.156 TL! En düşük maaş göründü, Temmuz maaşı hesaplandı! Enflasyon anketi, TEFE-TÜFE rakamlarıyla...

Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 4 aylık oranlar netleşmişti. Emekliler için zam oranı yüzde 31,71 olarak belirlenmişti. Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklenti anketinin sonuçlarını duyurdu. Açıklamanın ardından Mayıs 2022 enflasyon beklentisi yüzde 3,97, Haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 2,97 olarak kayıtlara geçti. Hal böyle olunca, "Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli en düşük maaşı kaç TL olacak?" sorularına yanıt aranıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2022 20:23
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Emekliye en düşük 4.156 TL! En düşük maaş göründü, Temmuz maaşı hesaplandı! Enflasyon anketi, TEFE-TÜFE rakamlarıyla...

Temmuz ayına kısa süre kala emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından net rakamlar belli olacak. Merkez Bankası tarafından Mayıs ayı beklenti anketi duyuruldu. Açıklama sonrasında yeni maaşlar hesaplanmaya başladı. Mayıs ayı enflasyon oranı ile 5 aylık, Haziran enflasyon oranı ile de 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Emekli ve memurların beklediği güncel hesaplamayı haberimizde derledik. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye en düşük 4.156 TL! En düşük maaş göründü, Temmuz maaşı hesaplandı! Enflasyon anketi, TEFE-TÜFE rakamlarıyla...

2022 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Mayıs ayı enflasyon oranı ile 5 aylık, Haziran enflasyon oranı ile de 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Bununla beraber Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketi açıklandı.

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Emekliye en düşük 4.156 TL! En düşük maaş göründü, Temmuz maaşı hesaplandı! Enflasyon anketi, TEFE-TÜFE rakamlarıyla...

Buna göre 2022 emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Temmuz 2022 emekli zammı ve memur zammı için belirleyici olacak ve milyonlarca kişinin gelirini direkt etkileyecek enflasyon verileri açıklanmaya devam ederken, enflasyon beklentisi ve tahminleri de netleşiyor. Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlarını duyurdu. Buna göre Mayıs 2022 enflasyon beklentisi yüzde 3,97, Haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 2,97 olarak kayıtlara geçti.

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Emekliye en düşük 4.156 TL! En düşük maaş göründü, Temmuz maaşı hesaplandı! Enflasyon anketi, TEFE-TÜFE rakamlarıyla...

Sabah.com.tr'den Mete Dirice'nin haberine göre, Türkiye'de emekli zammı Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, Ocak ayında bir geçmiş dönemdeki Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, Temmuz ayında ise Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor.

Memur ve memur emeklileri ise; her yıl 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı alıyor.

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Emekliye en düşük 4.156 TL! En düşük maaş göründü, Temmuz maaşı hesaplandı! Enflasyon anketi, TEFE-TÜFE rakamlarıyla...

4 AYLIK EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ENFLASYON FARKI NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TÜFE endeksinin Nisan ayı ile birlikte 904,79'a yükseldiğini açıkladı. Bu durumda 4 aylık enflasyon oranını yüzde 31,71 olarak göze çarptı.