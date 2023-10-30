30 Ekim 2023, Pazartesi
Emekli promosyon ödemeleri! Banka emekli maaş promosyon kampanyaları! (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Promosyon)
Ekim ayı emekli promosyon ödemelerinde bankaların düzenlediği kampanyalarda sona yaklaşıldı. 12 bin TL'ye kadar promosyon avantajı sunan bankalar SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini cezbedebilmek için rekabet etmeye devam ediyor. İşte 2023 ekim ayı banka emekli promosyon ödeme tablosu…
Giriş Tarihi: 30.10.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 07:03
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