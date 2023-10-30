Emekli promosyon ödemeleri! Banka emekli maaş promosyon kampanyaları! (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Promosyon)

Kamu ve özel bankaların emekli promosyon kampanyalarında sona gelindi. Ekim ayı için 12 bin TL'ye kadar kampanya düzenleyen bankalar, maaşlara göre değişiklik göstermekle birlikte emekliler için çeşiktli kampanyalar düzenledi. Bilindiği üzere mekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alacağına söz veren SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine en düşük 3 bin en yüksek 12 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.