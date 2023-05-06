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Haberler Galeri Evladı olanlar e-devlet'ten başvursun! Her ay ödenecek! Çocuk sayısına göre değişiyor! 350, 450,550, 650 TL...

Evladı olanlar e-devlet'ten başvursun! Her ay ödenecek! Çocuk sayısına göre değişiyor! 350, 450,550, 650 TL...

Evladı olan ailelere para yardımı! e-devlet'ten başvuran ve şartları karşılayan hanelere veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekleri devam ediyor. Bakanlığın sağladığı birçok yardım programı bulunuyor. Söz konusu desteklere 'Çocuk Destek Bileşeni' ismiyle yeni bir program dahil edildi. 1 ya da birden fazla çocuğu olan her aileye para yardımı yapılıyor. Başvuruda bulunanlar, çocuk sayısına göre 350 ile 650 TL arasında olan ödemeyi PTT'den nakit çekebiliyor. Peki, çocuk destek parası başvuru nasıl yapılır? İşte, çocuk yardımı e-devlet başvuru ekranı!

Giriş Tarihi: 06.05.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 17:26
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Evladı olanlar e-devlet’ten başvursun! Her ay ödenecek! Çocuk sayısına göre değişiyor! 350, 450,550, 650 TL...

Çocuk destek ödemeleri başvuru ekranı! Evladı olanlara her ay düzenli nakit para yardımı! Ödemeler çocuk sayısına göre yatıyor! Aile Bakanlığı'nın çocuklu ailelere yönelik yardımları sürüyor. Bakanlık tarafından sosyal yardımlara geçtiğimiz aylarda 'Çocuk Destek Bileşeni' ismiyle yeni bir program eklendi. Henüz başvuru yapmayanlar konuya dair detayları araştırmaya başladı. Peki çocuk desteği nasıl alınır, şartları neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evladı olanlar e-devlet’ten başvursun! Her ay ödenecek! Çocuk sayısına göre değişiyor! 350, 450,550, 650 TL...

ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ NEDİR, NE KADAR, KAÇ TL?

Bakan Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlayacaklarını kaydederek, "Çocuk Destek Bileşeni" kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek vereceklerini belirtti.

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Evladı olanlar e-devlet’ten başvursun! Her ay ödenecek! Çocuk sayısına göre değişiyor! 350, 450,550, 650 TL...

Bakan Yanık, "Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız" dedi.

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Evladı olanlar e-devlet’ten başvursun! Her ay ödenecek! Çocuk sayısına göre değişiyor! 350, 450,550, 650 TL...

BAŞVURU NEREYE, NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılacak. Aile Destek Programı'nda 12 ay boyunca düzenli olarak ödeme yapılacak.

ÇOCUK YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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Evladı olanlar e-devlet’ten başvursun! Her ay ödenecek! Çocuk sayısına göre değişiyor! 350, 450,550, 650 TL...

ÇOCUK DESTEĞİ ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye Aile Destek Programı'ndan yararlanma şartı: Hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 TL'nin altında olması. İhtiyaç sahibi olduğuna kanaat getirilen herkes destekten yaralanabilecek. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da ek olarak bu desteği alabilecek.