Evladı olanlar e-devlet'ten başvursun! Her ay ödenecek! Çocuk sayısına göre değişiyor! 350, 450,550, 650 TL...

Evladı olan ailelere para yardımı! e-devlet'ten başvuran ve şartları karşılayan hanelere veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekleri devam ediyor. Bakanlığın sağladığı birçok yardım programı bulunuyor. Söz konusu desteklere 'Çocuk Destek Bileşeni' ismiyle yeni bir program dahil edildi. 1 ya da birden fazla çocuğu olan her aileye para yardımı yapılıyor. Başvuruda bulunanlar, çocuk sayısına göre 350 ile 650 TL arasında olan ödemeyi PTT'den nakit çekebiliyor. Peki, çocuk destek parası başvuru nasıl yapılır? İşte, çocuk yardımı e-devlet başvuru ekranı!