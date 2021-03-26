Müjdeli haber geldi! Borcu olan herkesin cebi rahatlayacak! Kredi, kredi kartı, nakit avans...

ORTAK HEDEF BELİRLEYİN

SORU: Yeni evliyiz, eşim de ben de çalışıyoruz. Gelirimiz 8 bin TL, 1.500 TL kira ödüyoruz. Düğünden kalan yaklaşık 3 bin TL ihtiyaç kredisi ve elden borcumuz var. Ben ev istiyorum, eşim araba. Ne yapabiliriz?

CEVAP: Karı koca çalışmanız çok güzel. Ev almak, hayatımızdaki en önemli kararlardan biri. Ancak biriniz ev, diğeriniz araba istiyor. Araştırmalar, ortak hedef belirlenen evliliklerin daha huzurlu ve uzun olduğunu gösteriyor. Karı koca oturun konuşun. Öncelikli ihtiyacınız, hedefiniz ne? Birlikte hedefe kilitlenin. Harcamalarınızı yazın, bütçenize göre planlayarak küçük küçük birikim yapın. Borçlarınız bitince bu birikimleri artırarak hedefiniz için peşinatınızı hazırlayın.