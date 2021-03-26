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Müjdeli haber geldi! Borcu olan herkesin cebi rahatlayacak! Kredi, kredi kartı, nakit avans...
Hemen hemen vatandaşların ihtiyaç, taşıt kredisi veya kredi kartı borcu bulunuyor. Gelir ile gider arasında fark oluştukça borçlanılan miktar artıyor, borcu borçla kapatma yoluna gidiliyor. Bu kısır döngü ise bir süre sonra içinden çıkılamaz bir duruma geliyor. Belirli program dahilinde bu borçlardan kurtulmak mümkün oluyor. Konuyla ilgili tüm detayları haberimizde derledik. İşte, borçlardan kurtulmanın püf noktaları...
Giriş Tarihi: 26.03.2021 17:33Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 17:33
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Müjdeli haber geldi! Borcu olan herkesin cebi rahatlayacak! Kredi, kredi kartı, nakit avans...
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Müjdeli haber geldi! Borcu olan herkesin cebi rahatlayacak! Kredi, kredi kartı, nakit avans...
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Müjdeli haber geldi! Borcu olan herkesin cebi rahatlayacak! Kredi, kredi kartı, nakit avans...
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Müjdeli haber geldi! Borcu olan herkesin cebi rahatlayacak! Kredi, kredi kartı, nakit avans...
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Müjdeli haber geldi! Borcu olan herkesin cebi rahatlayacak! Kredi, kredi kartı, nakit avans...