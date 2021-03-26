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Haberler Galeri Müjdeli haber geldi! Borcu olan herkesin cebi rahatlayacak! Kredi, kredi kartı, nakit avans...

Müjdeli haber geldi! Borcu olan herkesin cebi rahatlayacak! Kredi, kredi kartı, nakit avans...

Hemen hemen vatandaşların ihtiyaç, taşıt kredisi veya kredi kartı borcu bulunuyor. Gelir ile gider arasında fark oluştukça borçlanılan miktar artıyor, borcu borçla kapatma yoluna gidiliyor. Bu kısır döngü ise bir süre sonra içinden çıkılamaz bir duruma geliyor. Belirli program dahilinde bu borçlardan kurtulmak mümkün oluyor. Konuyla ilgili tüm detayları haberimizde derledik. İşte, borçlardan kurtulmanın püf noktaları...

Giriş Tarihi: 26.03.2021 17:33 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 17:33
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Müjdeli haber geldi! Borcu olan herkesin cebi rahatlayacak! Kredi, kredi kartı, nakit avans...
Müjdeli haber geldi! Borcu olan herkesin cebi rahatlayacak! Kredi, kredi kartı, nakit avans...

Müjdeli haber geldi. Borcu olan herkesin cebi rahatlayacak. Kredi, kredi kartı, nakit avans hepsini kapsıyor. Belirli bir plan dahilinde borcunuzu kapatabilirsiniz. Borçlardan kurtulmak için öncelikli yapılması gereken ise neden borçlandığınızı bulmak. Bu noktada adım adım ilerlemek gerekiyor. Konuyla ilgili gelişmeleri haberimizden derledik. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müjdeli haber geldi! Borcu olan herkesin cebi rahatlayacak! Kredi, kredi kartı, nakit avans...
Müjdeli haber geldi! Borcu olan herkesin cebi rahatlayacak! Kredi, kredi kartı, nakit avans...

Günümüz şartlarında hemen herkesin ev kredisi, ihtiyaç kredisi ya da kredi kartı borcu bulunuyor. Gelir ile gider arasında fark oluştukça borçlanılan miktar artıyor, borcu borçla kapatma yoluna gidiliyor. Bu kısır döngü ise bir süre sonra içinden çıkılamaz bir duruma geliyor.

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Müjdeli haber geldi! Borcu olan herkesin cebi rahatlayacak! Kredi, kredi kartı, nakit avans...
Müjdeli haber geldi! Borcu olan herkesin cebi rahatlayacak! Kredi, kredi kartı, nakit avans...

Belirli bir plan dahilinde borcunuzu kapatabilirsiniz. Borçlardan kurtulmak için öncelikli yapılması gereken ise neden borçlandığınızı bulmak. Bu noktada adım adım ilerlemek gerekiyor. Posta'dan Özlem Denizmen borcu olan ya da yatırım yapmak için borçlanmayı planlayanların sorularını yanıtladı. Benzer durumdaki herkes için geçerli.

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Müjdeli haber geldi! Borcu olan herkesin cebi rahatlayacak! Kredi, kredi kartı, nakit avans...
Müjdeli haber geldi! Borcu olan herkesin cebi rahatlayacak! Kredi, kredi kartı, nakit avans...

DÜĞÜN VAR

SORU: Oğlumu evlendireceğim için para biriktirmeye çalışıyorum. Altın mı alsam dolar mı?

CEVAP: Düğün masrafları oğlunuz ve müstakbel eşinin sorumluluğunda olsun. Bu dönemde önce sağlığınızı, sonra da kendi geleceğinizi düşünün. Anneler, babalar çocukları için bütün paralarını veriyor sonra da finansal huzurları kalmıyor. Ben prensip olarak yatırım tavsiyesi vermiyorum. Neyin yükselip neyin düşeceği belli olmaz.

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Müjdeli haber geldi! Borcu olan herkesin cebi rahatlayacak! Kredi, kredi kartı, nakit avans...
Müjdeli haber geldi! Borcu olan herkesin cebi rahatlayacak! Kredi, kredi kartı, nakit avans...

ORTAK HEDEF BELİRLEYİN

SORU: Yeni evliyiz, eşim de ben de çalışıyoruz. Gelirimiz 8 bin TL, 1.500 TL kira ödüyoruz. Düğünden kalan yaklaşık 3 bin TL ihtiyaç kredisi ve elden borcumuz var. Ben ev istiyorum, eşim araba. Ne yapabiliriz?

CEVAP: Karı koca çalışmanız çok güzel. Ev almak, hayatımızdaki en önemli kararlardan biri. Ancak biriniz ev, diğeriniz araba istiyor. Araştırmalar, ortak hedef belirlenen evliliklerin daha huzurlu ve uzun olduğunu gösteriyor. Karı koca oturun konuşun. Öncelikli ihtiyacınız, hedefiniz ne? Birlikte hedefe kilitlenin. Harcamalarınızı yazın, bütçenize göre planlayarak küçük küçük birikim yapın. Borçlarınız bitince bu birikimleri artırarak hedefiniz için peşinatınızı hazırlayın.