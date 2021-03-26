ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? 2021 ÇAYKUR 500 mevsimlik işçi alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte şartlar...

ÇAYKUR 500 işçi alımı için başvuru süreci bugün sona eriyor. Mevsimlik işçi olarak çalışmak isteyen vatandaşlar, başvuru işlemlerinin ardından kura sonuçlarını beklemeye başladı. Yapılan açıklamaya göre, işçi alımı için en az ilkokul mezunu şartı aranıyor. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? 2021 ÇAYKUR 500 mevsimlik işçi alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte şartlar ve tüm detaylar...