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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? 2021 ÇAYKUR 500 mevsimlik işçi alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte şartlar... ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? 2021 ÇAYKUR 500 mevsimlik işçi alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte şartlar...
ÇAYKUR 500 işçi alımı için başvuru süreci bugün sona eriyor. Mevsimlik işçi olarak çalışmak isteyen vatandaşlar, başvuru işlemlerinin ardından kura sonuçlarını beklemeye başladı. Yapılan açıklamaya göre, işçi alımı için en az ilkokul mezunu şartı aranıyor. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? 2021 ÇAYKUR 500 mevsimlik işçi alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte şartlar ve tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 26.03.2021 16:24 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 16:24
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? ÇAYKUR'un çay fabrikaları için 200 geçici çay eksperi ve noter kurası ile 300 geçici beden işçisi alımı yapılacak. Toplam 500 işçi alımı için başvurular bugün tamamlanacak. Şimdi ise sıra kura çekiminde. Heyecan içinde kura çekimini bekleyen adaylar, kuraların gerçekleştirileceği tarihi araştırıyor. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? 2021 ÇAYKUR 500 mevsimlik işçi alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Geçici beden işçileri, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 10.00 da Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter huzurunda yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecek. İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2021 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak, işe başlamayan veya istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır. İşe başlatılan işçilerin tescil işlemleri işyerinin bağlı bulunduğu İş Kur İl Müdürlüğünce yapılacak.
ÇAY EKSPERİ İÇİN ŞARTLARI
* MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme Teknolojisi bölümü mezunu,
* 2020 KPSS Ön lisans P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olması,
BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
* Erkek,
* 18- 50 yaş aralığında, * En az İlkokul mezunu, * Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme. RİZE
Rize'deki çay fabrikaları için 210 beden işçisi ve 145 çay eksperi alımı yapılacak.
TRABZON
Trabzon'daki çay fabrikaları için 60 beden işçisi ve 32 çay eksperi alımı