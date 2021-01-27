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27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Müjdeli haber geldi! 2250 ile 1500 lira destek ödemesi! Başvuru süresi uzatıldı... Müjdeli haber geldi! 2250 ile 1500 lira destek ödemesi! Başvuru süresi uzatıldı...
Koronavirüs salgını döneminde devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri sürüyor. Pandemi sürecinde zor süreçten geçen esnaf için kira ve hibe desteği ödemeleri uzatıldı. Resmi gazete üzerinden yayımlanan karara göre; koronavirüs salgını sürecinden ekonomik olarak negatif açıdan etkilenen esnafların gelir kaybı ve kira ödemelerine yardım amacıyla verilen ödeneğe ilgi yoğunluğu yaşandığı bildirildi. Bu kapsamda başvuru süresinin uzatıldığı bildirildi.
Giriş Tarihi: 27.01.2021 18:04 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 18:04
Devlet tarafından koronavirüs salgını sürecinde gelir kaybı yaşayan esnaflara kira yardımı ve hibe desteği ödemeleri başvuru süreci Resmi Gazete'de yayımlanan kararla beraber uzatıldı. Bu kapsamda büyük şehirlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde ise 500 lira ödenek verileceği ifade edilmişti. Merak edilen tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Esnafa kira ve hibe desteği başvuru şartları nelerdir? Kimler başvurabilir?
GALERİ DEVAM EDİYOR ESNAFA KİRA YARDIMI VE HİBE DESTEĞİ (GELİR KAYBI) BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Koronavirüs salgını sürecinden direkt olarak negatif yönlü etkilenen esnaflara yönelik kira yardımı ve hibe desteği (gelir kaybı) ödemeleri ile ilgili son dakika haberine göre; ödeneğin başvurularına ilişkin süre uzatılırken işlemler e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor…
BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI!
Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığa ulaşan talepler üzerine söz konusu kesimlere yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağladıklarını belirtti. Bakan Pekcan, "Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir." ifadesini kullandı. Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak'ta sona ermişti. Bakan Pekcan, esnaf ve sanatkarlara yönelik gelir kaybı desteği ödemelerinin 20 Ocak'ta başladığını duyurmuştu.
Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği verilecek.
İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ödenecek.
KİMLER YARARLANABİLECEK?
Tebliğle, destek programından yararlanma koşulları da belirlendi. Buna göre, bu destek programından, 14 Aralık'tan önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilecek.