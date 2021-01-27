Türkiye'de 7.2 milyon yaşlı nüfus var. Bu nüfusun bir kısmı kendine yetebilirken, büyük çoğunluğu ise maddi ve manevi her türlü desteğe ihtiyaç duyuyor. Devlet, özellikle zor durumda olan, hasta, başkasının bakımına muhtaç, yoksul ya da kimsesi olmayan yaşlılara karşılıksız yardımda bulunuyor. Ödemeden yararlanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Kurum tarafından değerlendirmelerin ardından ödemeler yapılacak.