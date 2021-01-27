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27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvurana Ocak-Haziran ayları arasında 763 TL para yardımı! TC Kimlik Kartı ile başvurabilirsiniz! İşte detaylar... Başvurana Ocak-Haziran ayları arasında 763 TL para yardımı! TC Kimlik Kartı ile başvurabilirsiniz! İşte detaylar...
Koronavirüs salgını sürecinde devlet tarafından vatandaşlara destek ödemesi sürüyor. Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (2021 yılı için 852,53-TL) az olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır. Başvuru şartlarını yerine getirenler ödenekten yararlanabilecek.
Giriş Tarihi: 27.01.2021 17:24 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 17:24
Türkiye'de 7.2 milyon yaşlı nüfus var. Bu nüfusun bir kısmı kendine yetebilirken, büyük çoğunluğu ise maddi ve manevi her türlü desteğe ihtiyaç duyuyor. Devlet, özellikle zor durumda olan, hasta, başkasının bakımına muhtaç, yoksul ya da kimsesi olmayan yaşlılara karşılıksız yardımda bulunuyor. Ödemeden yararlanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Kurum tarafından değerlendirmelerin ardından ödemeler yapılacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR YAŞLI AYLIĞI KİMLERE VERİLİR?
Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (2021 yılı için 852,53-TL) az olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır.
01.01.2021-30.06.2021 dönemi için 763,67-TLödeme yapılıyor. Ödemeler aylık yapılmaktadır.
Devlet, özellikle zor durumda olan, hasta, başkasının bakımına muhtaç, yoksul ya da kimsesi olmayan yaşlılara karşılıksız yardımda bulunuyor. İşte devletten yaşlıya 8 özel destek:
1- KAPIDA MAAŞ
Yaşlı ve emekliler, sağlık durumları nedeniyle PTT veya bankalardan maaş çekemiyorsa evde ödeme yapılıyor. Bunun için SGK'ya 'konutta maaş almak istiyorum' şeklinde bir dilekçe vermek yeterli.
2- UCUZ KONUT
Emekli maaşı ve geliri aylık net 3200 lirayı geçmeyenler TOKİ'nin alt gelir grubuna yönelik satışa çıkardığı konutlardan yararlanabiliyor. Ayrıca Türkiye Emekliler Derneği de ucuz ev projeleri geliştiriyor.