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27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bankalar ardı ardına müjdeyi verdi: 3 ay ertelemeli 50 bin TL kolay kredi imkanı! Vakıfbank, TEB, Yapı Kredi... Bankalar ardı ardına müjdeyi verdi: 3 ay ertelemeli 50 bin TL kolay kredi imkanı! Vakıfbank, TEB, Yapı Kredi...
Pandemi döneminde acil nakit sıkıntısı yaşayanların imdadına bankalar yetişiyor. Birçok özel ve kamu bankası 3 ay ertelemeli kredi fırsatı sunuyor. Koronavirüs salgını sürecinde nakit ihtiyacı olanlar 2021 yılında bankaların açıkladığı kredi oranlarını araştırmaya başladı. Değişen faiz oranları ve vade imkanları için tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. 3 ay ertelemeli 50 bin TL kolay kredi imkanı detaylarını haberimizde derledik. İşte, Vakıfbank, TEB, Yapı Kredi ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları...
Giriş Tarihi: 27.01.2021 20:47
Pandemi döneminde zorlu süreçten geçen vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını araştırmayı sürdürüyor. Bankalar 2021 yılı için yeni kredi faiz oranlarını ardı ardına açıklıyor. Koronavisü salgını sürecinde bankalar sürekli olarak kredi faiz oranlarını güncelliyor. 3 ay ertelemeli 50 bin TL kolay kredi imkanı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, güncel kredi faiz oranlarını araştırırken bir yandan da 3 ay ertelemeli kredi veren bankaları merak ediyor. İşte, 3 ay ertelemeli 50 bin TL kolay kredi imkanı ve Vakıfbank, TEB, Yapı Kredi faiz oranları...
GALERİ DEVAM EDİYOR VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANI
Vakıfbank tarafından aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli, değişken taksitli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor.
Aylık faiz oranı %1,59'dan başlıyor. Faiz oranı kişinin KBB (Kredi Kayıt Bürosu) notuna göre değişiklik gösteriyor.
Vakıfbank örnek ödeme tablosu:
Kredi Tutarı: 50.000 TL
Vade(Ay): 36 Ay Faiz Oranı (Aylık): % 1.59 Taksit Tutarı: 1.932,78 TL Kredi Tahsis Ücreti: 250,00 TL Efektif Yıllık Faiz Oranı: %25,9408 TEB KIŞ KREDİSİ KAMPANYASI
TEB %1,45 faiz oranıyla 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor. Faiz oranı Findeks notuna göre değişiklik gösteriyor. 3 aydan 36 aya kadar, nakit akışınıza uygun bir vadeyi seçebilir, ödeme planınızı buna göre oluşturabilirsiniz.
TEB örnek ödeme tablosu:
Kredi Türü: TEB'de Kış Kredisi Kampanyası
Kredi Tutarı: 10.000 TL Kredi Vadesi: 36 Faiz Oranı: %1,45 Aylık Taksit Tutarı: 376,13 TL Kredi Tahsis Ücreti (BSMV dahil): 52,50 TL Sigorta: 596,90 TL Yıllık Maliyet Oranı: %23,4666