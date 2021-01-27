Pandemi döneminde zorlu süreçten geçen vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını araştırmayı sürdürüyor. Bankalar 2021 yılı için yeni kredi faiz oranlarını ardı ardına açıklıyor. Koronavisü salgını sürecinde bankalar sürekli olarak kredi faiz oranlarını güncelliyor. 3 ay ertelemeli 50 bin TL kolay kredi imkanı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, güncel kredi faiz oranlarını araştırırken bir yandan da 3 ay ertelemeli kredi veren bankaları merak ediyor. İşte, 3 ay ertelemeli 50 bin TL kolay kredi imkanı ve Vakıfbank, TEB, Yapı Kredi faiz oranları...