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Müjde: Yasa çıktı! Binlerce kişiye erken emeklilik hakkı

Borç yapılandırması ile ilgili kanun tasarısı Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Kanun, Bağ-Kur'a prim borcu olanlara birçok imkân sunuyor. Prim borcu nedeniyle hizmet süreleri durdurulan ve emekli olamayan Bağ-Kur'lular, yapılandırmadan yararlandıklarında emekli olabilecekler. Emekliliğine daha süre olanlar da geçmişte durdurulan sürelerini yeniden canlandırabileceklerinden emeklilikleri de uzamayacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.06.2021 11:40 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 11:43
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Müjde: Yasa çıktı! Binlerce kişiye erken emeklilik hakkı

Prim borcu nedeniyle hizmet süreleri durdurulan ve emekli olamayan Bağ-Kur'lular, yapılandırmadan yararlandıklarında emekli olabilecekler.

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Müjde: Yasa çıktı! Binlerce kişiye erken emeklilik hakkı

Emekliliğine daha süre olanlar da geçmişte durdurulan sürelerini yeniden canlandırabileceklerinden emeklilikleri de uzamayacak.

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Müjde: Yasa çıktı! Binlerce kişiye erken emeklilik hakkı

Yapılandırma yasası sonrası kimler kanundan nasıl yararlanacağı ile ilgili konuları merak ediyor. Çoğunluk ise yapılandırma sonrası emekli olup olamayacakları ile ilgili soru soruyor.

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Müjde: Yasa çıktı! Binlerce kişiye erken emeklilik hakkı

Borç yapılandırması ile ilgili kanun tasarısı yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun, Bağ-Kur prim borcu olanlara ve borçlarından dolayı da emekli olamayanlara ciddi imkanlar sunuyor. Peki, yapılandırmadan nasıl yararlanılacak? İşte madde madde detaylar...

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Müjde: Yasa çıktı! Binlerce kişiye erken emeklilik hakkı

Prim borç yapılandırmasın-dan kendi adına çalışanlar, Bağ-Kur'lular, köy ve mahalle muhtarları yararlanabilecek.