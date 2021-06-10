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Müjde: Yasa çıktı! Binlerce kişiye erken emeklilik hakkı
Borç yapılandırması ile ilgili kanun tasarısı Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Kanun, Bağ-Kur'a prim borcu olanlara birçok imkân sunuyor. Prim borcu nedeniyle hizmet süreleri durdurulan ve emekli olamayan Bağ-Kur'lular, yapılandırmadan yararlandıklarında emekli olabilecekler. Emekliliğine daha süre olanlar da geçmişte durdurulan sürelerini yeniden canlandırabileceklerinden emeklilikleri de uzamayacak. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.06.2021 11:40 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 11:43
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