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10 Haziran hibe desteği yattı mı? 3 bin TL ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?
Hibe desteği ne zaman yatacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında esnaflara yönelik verilecek hibe desteğine başvurular devam ediyor. Şu ana kadar başvuru yapan milyonlarca vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını merak ediyordu. Ticaret Bakanlığı tarafından merakla beklenen ödeme takvimi açıklandı. Peki, 10 Haziran hibe desteği yattı mı? 3 bin TL ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 10.06.2021 10:44 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 10:48
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