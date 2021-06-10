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Haberler Galeri 10 Haziran hibe desteği yattı mı? 3 bin TL ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?

10 Haziran hibe desteği yattı mı? 3 bin TL ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?

Hibe desteği ne zaman yatacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında esnaflara yönelik verilecek hibe desteğine başvurular devam ediyor. Şu ana kadar başvuru yapan milyonlarca vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını merak ediyordu. Ticaret Bakanlığı tarafından merakla beklenen ödeme takvimi açıklandı. Peki, 10 Haziran hibe desteği yattı mı? 3 bin TL ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.06.2021 10:44 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 10:48
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10 Haziran hibe desteği yattı mı? 3 bin TL ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?

10 Haziran hibe desteği yattı mı? İki grup halinde gerçekleştirilecek hibe desteğine başvurular devam ediyor. Şu ana kadar başvuru yapan 1 milyon 31 bin 877 kişiye 3 milyar 472 mşlyom 19 bin lira ödenecek. Hibe desteği kapsamında başvurular sürerken, ödemelerin yapılacağı tarih de açıklandı. Peki, 10 Haziran hibe desteği yattı mı? 3 bin TL ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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10 Haziran hibe desteği yattı mı? 3 bin TL ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?

10 HAZİRAN HİBE DESTEĞİ YATTI MI?

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hibe desteği ödemeleri 10 Haziran Perşembe günü yapılacak. Hak sahipleri bugünden itibaren banka hesaplarını kontrol edebilirler.

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10 Haziran hibe desteği yattı mı? 3 bin TL ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?

3 MİLYAR 472 MİLYON 19 BİN LİRA ÖDENECEK

Ticaret Bakanlığı, esnafa yönelik yarından itibaren 1 milyon 31 bin 877 kişiye 3 milyar 472 milyon 19 bin lira hibe desteği ödemesi yapacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hibe desteği ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

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10 Haziran hibe desteği yattı mı? 3 bin TL ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?

Buna göre, "Esnaf Sanatkar ve Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı" gereğince başvuru sıralaması dikkate alınarak 5 bin lira hibe desteği 188 bin 194 kişiye, 3 bin lira hibe desteği 843 bin 683 kişiye ödenecek.

Toplamda 1 milyon 31 bin 877 kişiye 3 milyar 472 milyon 19 bin lira hibe desteği ödemesi yarın itibarıyla hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaya başlanacak.

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10 Haziran hibe desteği yattı mı? 3 bin TL ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?

HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Ticaret Bakanlığı'nın takvimine göre, 25 Mayıs'ta başlayan hibe desteği başvuruları 23 Haziran'da sona erecek. Başvuru işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden alınıyor.

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