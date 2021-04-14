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Müjde verildi! Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2021 Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı alan vatandaşların gündeminde maaşların ödeneceği tarih yer alıyor. Nisan ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde yardım ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2021 Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? AÇSHB tarafından konu ile ilgili açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 14.04.2021 13:35 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 13:35
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