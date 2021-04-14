14 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Müjde verildi! Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2021 Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Müjde verildi! Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2021 Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı alan vatandaşların gündeminde maaşların ödeneceği tarih yer alıyor. Nisan ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde yardım ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2021 Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? AÇSHB tarafından konu ile ilgili açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 14.04.2021 13:35 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 13:35
  • 1
  • 10
Müjde verildi! Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2021 Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Nisan ayına ilişkin evde bakım maaşı ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç bireylerin desteklenmeleri açısından verilen evde bakım yardımı ile ilgili detaylar belli oldu. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2021 Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Müjde verildi! Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2021 Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım yardımı ödemelerinin yapılacağı tarih açıklandı. Buna göre, evde bakım maaşı ödemeleri 15-30 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Nisan ayına ilişkin evde bakım maaşı ödemeleri başladığında güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

  • 3
  • 10
Müjde verildi! Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2021 Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.

  • 4
  • 10
Müjde verildi! Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2021 Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

  • 5
  • 10
Müjde verildi! Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2021 Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.