Müjde verildi! Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2021 Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Nisan ayına ilişkin evde bakım maaşı ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç bireylerin desteklenmeleri açısından verilen evde bakım yardımı ile ilgili detaylar belli oldu. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2021 Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte cevaplar...