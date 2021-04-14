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Haberler Galeri Emekliye çifte zam! Memura %0,71 fark, SSK Bağ-Kur emeklisine %3.71 artış! 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emekliye çifte zam! Memura %0,71 fark, SSK Bağ-Kur emeklisine %3.71 artış! 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve emeklilerin heyecanla beklediği 2021 Temmuz zammı için ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Yılın ilk üç aylık enflasyon verisine göre memurlara, memur emeklilerine ve SSK Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı ile ilgili ilk rakamlar geliyor. Memurlar ve emeklilerin maaşında artış gösterecek 2021 Temmuz zammı için geri sayım başlarken, maaşlarda ne kadar artış olacağı da gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Giriş Tarihi: 14.04.2021 14:06
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Emekliye çifte zam! Memura %0,71 fark, SSK Bağ-Kur emeklisine %3.71 artış! 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak?

Memular ve emeklilerin gözü yılın ikinci yarısı olan Temmuz ayında yapılacak olan zam oranında. Mart ayı enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı yeni maaşlar da şekillenmeye başladı. Peki, 2021 Temmuz zammı ile memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye çifte zam! Memura %0,71 fark, SSK Bağ-Kur emeklisine %3.71 artış! 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak?

2021 Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yılın ilk üç aylık rakamları da belli oldu. Bu gelişmelerin ardından memur ve emeklilerin 2021 Temmuz zammı için ipuçları da gelmeye başladı. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek.

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Emekliye çifte zam! Memura %0,71 fark, SSK Bağ-Kur emeklisine %3.71 artış! 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak?

6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri de Temmuz'da yüzde 3 zam alırken, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa ayrıca fark alacak.

Yüzde 3'ü aşan kısım enflasyon farkını gösterecek.

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Emekliye çifte zam! Memura %0,71 fark, SSK Bağ-Kur emeklisine %3.71 artış! 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak?

FARK OLUŞTU
Türkiye İstatistik Kurumu, 5 Nisan Pazartesi günü, Mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE Mart'ta yüzde 1.08 arttı.

Böylece ilk 6 aylık enflasyonun 3 aylık döneminin verisi belli oldu.

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Emekliye çifte zam! Memura %0,71 fark, SSK Bağ-Kur emeklisine %3.71 artış! 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak?

2021 TEMMUZ ZAMMI İLE MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak-Mart enflasyonu yüzde 3.71 olarak gerçekleşti. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 3.71 görünürken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3'lük artışa ilaveten yüzde 0.71 fark çıktı.

Şu anda oluşan 3 aylık yüzde 3.71'lik orana göre, en düşük memur maaşı 4.141 lira, memur emeklisi maaşı da 3.132 liraya ulaşacak.

Bu rakamlar artacak. Geriye 3 enflasyon verisi kaldı.