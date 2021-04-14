Emekliye çifte zam! Memura %0,71 fark, SSK Bağ-Kur emeklisine %3.71 artış! 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve emeklilerin heyecanla beklediği 2021 Temmuz zammı için ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Yılın ilk üç aylık enflasyon verisine göre memurlara, memur emeklilerine ve SSK Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı ile ilgili ilk rakamlar geliyor. Memurlar ve emeklilerin maaşında artış gösterecek 2021 Temmuz zammı için geri sayım başlarken, maaşlarda ne kadar artış olacağı da gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Giriş Tarihi: 14.04.2021 14:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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