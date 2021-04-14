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Haberler Galeri Detaylar açıklandı! Marketler saat kaçta kapanacak? Ramazan ayında A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl?

Detaylar açıklandı! Marketler saat kaçta kapanacak? Ramazan ayında A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl?

Marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? Koronavirüs vaka artışı sonrası yeni tedbirler hayata geçirildi. Kısmi kapanma kapsamında uygulanacak yasakların belirlenmesinin ardından gözler marketlerin çalışma saatlerine çevrildi. Hafta içi ve hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağında marketlerin hangi saatler aralığında açık olduğu merak ediliyor. Peki, marketler saat kaçta kapanacak? Ramazan ayında A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 14.04.2021 12:53 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 12:53
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Detaylar açıklandı! Marketler saat kaçta kapanacak? Ramazan ayında A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl?

Marketlerin çalışma saatleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile Ramazan ayı boyunca uygulanacak kısıtlamaların detayları belli oldu. Yeni yasakların bugün başlayacak olması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de marketler oldu. Market alışverişi yapacak vatandaşlar, marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, marketler saat kaçta kapanacak? Ramazan ayında A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Detaylar açıklandı! Marketler saat kaçta kapanacak? Ramazan ayında A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl?

HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, hafta içi zincir marketler saat 10.00'da açılacak. Bakkal ve marketler hafta içi 18.00'da kapanacak.

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Detaylar açıklandı! Marketler saat kaçta kapanacak? Ramazan ayında A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl?

HAFTA SONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

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Detaylar açıklandı! Marketler saat kaçta kapanacak? Ramazan ayında A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl?

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

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Detaylar açıklandı! Marketler saat kaçta kapanacak? Ramazan ayında A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.