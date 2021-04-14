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Detaylar açıklandı! Marketler saat kaçta kapanacak? Ramazan ayında A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl?
Marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? Koronavirüs vaka artışı sonrası yeni tedbirler hayata geçirildi. Kısmi kapanma kapsamında uygulanacak yasakların belirlenmesinin ardından gözler marketlerin çalışma saatlerine çevrildi. Hafta içi ve hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağında marketlerin hangi saatler aralığında açık olduğu merak ediliyor. Peki, marketler saat kaçta kapanacak? Ramazan ayında A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 14.04.2021 12:53Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 12:53