İndirim günlerinde sahte sitelere dikkat! Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin

Uzmanlar, "Sitenin iletişim bilgileri, SSL Sertifikası kesinlikle kontrol edilmeli. SSL sertifikası olup olmadığı, siteye girildiğinde adres barının sol köşesinde bulunan kilit işareti ile anlaşılabilir. Kilit işaretinin olmaması, dolandırıcılık niyeti olmasa bile o sitenin güvenilir olamayacağı anlamına gelir. Sitenin adres, şirket ve telefon bilgileri de kontrol edilmeli. Sitenin sağlam bir altyapı sağlayıcıyla çalışıyor olması da güvenilir olduğunu gösterir. Yazıyorsa sitenin altındaki altyapı sağlayıcı firma ismine bakılabilir" diyor. Ayrıca her ne sebeple olursa olsun, telefonda veya mesajla kimseye kredi kartı bilgisi verilmemesi gerektiğinin altı çiziliyor. Uzmanlar, "Sosyal medya üzerinden alışveriş yapılacaksa ya kapıda ödeme seçeneği tercih edilmeli ya da sanal kart kullanılmalı. İnanılmayacak kadar büyük bir indirim söz konusuysa o siteden derhal çıkılmalı" tavsiyesinde bulunuyor.

