İndirim günlerinde sahte sitelere dikkat! Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin
Yurtdışında Black Friday yani Kara Cuma adıyla bilinen Türkiye'de ise Efsane Cuma ve Muhteşem Cuma isimleriyle kullanılan kasım indirimleri için mağazalar hazırlıklarını tamamladı. 24 Kasım'daki indirim kampanyaları dolandırıcıları harekete geçirdi. Siber çeteler, paravan siteler oluşturarak tüketicileri tuzağa düşürmeye, kredi kartı bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor.
Giriş Tarihi: 22.11.2023
06:48 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023
06:48
24 Kasım'da birçok mağaza bir gün süren indirim kampanyalarını başlatacak. Bazı mağazalar için ise, indirim süresi 3-4 günü bulacak. Black Friday 27 Kasım'da Cyber Monday ile devam edecek.
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Black Friday ve Cyber Monday'deki indirim ve kampanyalar vatandaşlar kadar dolandırıcıların da dikkatini çekiyor. İndirim dönemlerinde siber çeteler sahte, paravan e-ticaret siteleri oluşturarak tüketicileri tuzağa çekmeye çalışıyor.
Bulgular, dolandırıcıların popüler pazar yerlerini, lüks markaları ve mağazaları taklit ederek 2023 yılında 13 milyondan fazla e-mağaza bağlantılı kimlik avı saldırısı gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle vatandaşların alışverişlerde dikkatli olması gerekiyor.
SİTEYİ KONTROL EDİN Uzmanlar, vatandaşları internet alışverişi yaparken, web sitesinin gerçek olup olmadığının birkaç kez kontrol etmek gerektiği konusunda uyarıyor.
Uzmanlar,
"Sitenin iletişim bilgileri, SSL Sertifikası kesinlikle kontrol edilmeli. SSL sertifikası olup olmadığı, siteye girildiğinde adres barının sol köşesinde bulunan kilit işareti ile anlaşılabilir. Kilit işaretinin olmaması, dolandırıcılık niyeti olmasa bile o sitenin güvenilir olamayacağı anlamına gelir. Sitenin adres, şirket ve telefon bilgileri de kontrol edilmeli. Sitenin sağlam bir altyapı sağlayıcıyla çalışıyor olması da güvenilir olduğunu gösterir. Yazıyorsa sitenin altındaki altyapı sağlayıcı firma ismine bakılabilir" diyor. Ayrıca her ne sebeple olursa olsun, telefonda veya mesajla kimseye kredi kartı bilgisi verilmemesi gerektiğinin altı çiziliyor. Uzmanlar, "Sosyal medya üzerinden alışveriş yapılacaksa ya kapıda ödeme seçeneği tercih edilmeli ya da sanal kart kullanılmalı. İnanılmayacak kadar büyük bir indirim söz konusuysa o siteden derhal çıkılmalı" tavsiyesinde bulunuyor.