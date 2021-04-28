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Haberler Galeri Müjde geldi! Emekli ikramiyesi zammı ne kadar? 2021 bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Ödeme tarihi...

Müjde geldi! Emekli ikramiyesi zammı ne kadar? 2021 bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Ödeme tarihi...

Son dakika... Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde enflasyon oranına göre bayram ikramiyesine zam yapılacağı müjdesini vermişti. Dün yapılan açıklama ile emekli ikramiyesindeki artış miktarı belli oldu. Peki, emekli ikramiyesi zammı ne kadar? 2021 bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.04.2021 13:31
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Müjde geldi! Emekli ikramiyesi zammı ne kadar? 2021 bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Ödeme tarihi...

Milyonlarca emeklinin beklediği müjdeli haber geldi. Ramazan ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Bayram ikramiyesi ile ek kazanç elde eden emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında 1.000'er liradan toplam 2.000 lira ikraiye veriliyordu. Bu miktarın enflasyon oranına göre artacağı müjdelenmişti. Peki, emekli ikramiyesi zammı ne kadar? 2021 bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müjde geldi! Emekli ikramiyesi zammı ne kadar? 2021 bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Ödeme tarihi...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL oldu. AK Parti MKYK toplantısı sonrasında gazetecilerin "Emeklilere bayram ikramiyesinin bin 500 lira gibi bir rakam konuşuluyor" şeklindeki sorusuna Başkan Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Öyle bir şey yok. Ben ne dedim? 1.000 + enflasyon. Büyük ihtimalle enflasyon 85 gibi oluyor, bunu inşallah 100'e tamamlayacak, inşallah 1.100 olarak yapacağız. Bunu da Meclis'e değil, bir kararname ile göndereceğiz. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz"

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Müjde geldi! Emekli ikramiyesi zammı ne kadar? 2021 bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Ödeme tarihi...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi öngörülüyor. Tam tarihleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.

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Müjde geldi! Emekli ikramiyesi zammı ne kadar? 2021 bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Ödeme tarihi...

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.

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Müjde geldi! Emekli ikramiyesi zammı ne kadar? 2021 bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Ödeme tarihi...

EMEKLİ MAAŞI NASIL YÜKSELTİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) çalışırken bildirilen prime esas kazanç, emekli maaşını belirleyen en önemli kriter. Yani brüt maaşın yüksek olması emekli olununca maaşın yükselmesinde etkili oluyor. İlk işe girilen tarihteki kazançtan son kazanca kadar tüm maaşlar emekli aylığı hesaplanırken kullanılıyor.