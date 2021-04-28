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Müjde geldi! Emekli ikramiyesi zammı ne kadar? 2021 bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Ödeme tarihi...
Son dakika... Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde enflasyon oranına göre bayram ikramiyesine zam yapılacağı müjdesini vermişti. Dün yapılan açıklama ile emekli ikramiyesindeki artış miktarı belli oldu. Peki, emekli ikramiyesi zammı ne kadar? 2021 bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte cevaplar...