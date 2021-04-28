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Çalışmayanlar dikkat! Emekli olabilirsiniz! İş bulamayan ve emekli olmak isteyenler için şartlar açıklandı

Milyonlarca kişinin hayali emekli olmak. Emekli olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Emekli olmak isteyip iş bulamayan vatandaşlar ise emekli olabilmenin yollarını arıyor. İsteğe bağlı sigorta ile emekli olmak mümkün. 18 y aşından büyük herkes isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyor. İsteğe bağlı sigorta yaptırmak isteyenler Bağ-Kur kapsamında yer alacak. İşte çalışmadan emekli olabilmenin yolları...

Giriş Tarihi: 28.04.2021 13:49 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 13:49
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Çalışmayanlar dikkat! Emekli olabilirsiniz! İş bulamayan ve emekli olmak isteyenler için şartlar açıklandı

Çalışmayanlar nasıl emekli olabilir? Çalışma imkanı olmayanlar ancak emekli olmak isteyen vatandaşlar, çalışmadan emekli olabilmenin yollarını arıyor. Kendi işini kuraran Bağ-Kur'lu kapsamında prim ödemek, askerlik doğum, yurtdışı gibi borçlanmalarla belirli şartlarda prim kazanılabiliyor. Ancak bunlar için imkanı bulunmayanlar da isteğe bağlı sigorta yaptırarak emekliliğe adım atabilecek. İsteğe bağlı sigorta ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte cevaplar...

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Çalışmayanlar dikkat! Emekli olabilirsiniz! İş bulamayan ve emekli olmak isteyenler için şartlar açıklandı

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre, iş bulamayan ve emekli olmak isteyenler için isteğe bağlı sigorta devreye giriyor. İsteğe bağlı sigorta yaptırmak kolay. Aylık primler sağlığı da içeriyor.

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Çalışmayanlar dikkat! Emekli olabilirsiniz! İş bulamayan ve emekli olmak isteyenler için şartlar açıklandı

Sigorta mevzuatımızda prim ödemenin çeşitleri belirleniyor. Bir işyerinde çalışanların primlerini işveren ödüyor. Kendi işini kuran ya da şirket ortakları ise Bağ-Kur'lu olarak primlerini ödüyor. Yine askerlik doğum, yurtdışı gibi borçlanmalarla belli şartlarda prim kazanma da mümkün oluyor. Bunların hiçbirisine imkan bulamayanlar için ise isteğe bağlu sigorta devreye giriyor. İsteğe bağlı sigorta 18 yaşından büyük herkesin yaptırabileceği bir sigorta.

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Çalışmayanlar dikkat! Emekli olabilirsiniz! İş bulamayan ve emekli olmak isteyenler için şartlar açıklandı

Yalnız burada yapılan yasal düzenleme ile sigortanın statüsü Bağ-Kur kapsamına alındı. Daha önce sigortası olup isteğe bağlıya geçenler eğer 1.261 gün ve fazla öderlerse Bağ-Kur kapsamında olacaklar. Hiç sigortası olmadan tamamen isteğe bağlı ödeme olursa onlar da Bağ-Kur kapsamında olacak. Gelin bu konudaki sorulara ve cevaplara bakalım.

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Çalışmayanlar dikkat! Emekli olabilirsiniz! İş bulamayan ve emekli olmak isteyenler için şartlar açıklandı

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA NASIL SONA ERER?

Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından; 5510 sayılı kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayanların, sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanların, kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanların, 18 yaşını dolduranların, kanunun yürürlük tarihinden önce mülga kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya devam edenlerin, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.