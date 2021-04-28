Çalışmayanlar dikkat! Emekli olabilirsiniz! İş bulamayan ve emekli olmak isteyenler için şartlar açıklandı

Sigorta mevzuatımızda prim ödemenin çeşitleri belirleniyor. Bir işyerinde çalışanların primlerini işveren ödüyor. Kendi işini kuran ya da şirket ortakları ise Bağ-Kur'lu olarak primlerini ödüyor. Yine askerlik doğum, yurtdışı gibi borçlanmalarla belli şartlarda prim kazanma da mümkün oluyor. Bunların hiçbirisine imkan bulamayanlar için ise isteğe bağlu sigorta devreye giriyor. İsteğe bağlı sigorta 18 yaşından büyük herkesin yaptırabileceği bir sigorta.