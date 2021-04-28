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Çalışmayanlar dikkat! Emekli olabilirsiniz! İş bulamayan ve emekli olmak isteyenler için şartlar açıklandı
Milyonlarca kişinin hayali emekli olmak. Emekli olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Emekli olmak isteyip iş bulamayan vatandaşlar ise emekli olabilmenin yollarını arıyor. İsteğe bağlı sigorta ile emekli olmak mümkün. 18 y aşından büyük herkes isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyor. İsteğe bağlı sigorta yaptırmak isteyenler Bağ-Kur kapsamında yer alacak. İşte çalışmadan emekli olabilmenin yolları...
Giriş Tarihi: 28.04.2021 13:49Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 13:49