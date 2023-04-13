HaberlerGaleriMüjde duyuruldu, 4500 - 3600 gün ile emeklilik! Emeklilikte yeni sistem netleşti! SSK ve Bağ-Kur'lular o tarihe dikkat: 2000 sonrası...
Müjde duyuruldu, 4500 - 3600 gün ile emeklilik! Emeklilikte yeni sistem netleşti! SSK ve Bağ-Kur'lular o tarihe dikkat: 2000 sonrası...
Emeklilikte yeni sistemi müjdesi geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. Açıklanan beyannamede emeklilik için yeni sistem için ipuçlar geldi. Ev hanımlarının emekli olması için sistemde yer açılması amaçlanırken, yeni sistemde çocuk sayısına göre annelerin emeklilik yaşında esneme olabileceği de müjdeler arasında yer alıyor. İşte, yeni emeklilik sistemi için ipuçları!