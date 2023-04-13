Müjde duyuruldu, 4500 - 3600 gün ile emeklilik! Emeklilikte yeni sistem netleşti! SSK ve Bağ-Kur’lular o tarihe dikkat: 2000 sonrası...

Emeklililik sisteminde yeni gelişmeler son dakika olarak açıklanmaya devam ediyor. AK Parti seçim beyannamesinde birçok detay açıklandı. Emekli olmak için gün sayanlar ise açıklama sonrasında detayları merak ediyor. Emeklilik reformu işaret edilirken, milyonlarca ev hanımı emeklilik imkanı yakalayacak. Anneler için emeklilik yaşının esnetilmesi amaçlanırken, 2000 sonrası işe girenler içinde yeni bir emeklilik sistemi gelecek. Diğer yandan Bağ-Kur -SSK prim eşitlemesi ile erken emeklilik imkanı da doğmuş olacak. İşte, yeni emeklilik sistemi için son gelişmeler!