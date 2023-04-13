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Haberler Galeri Bakanlık miktarı yükseltti! Ödemeler çocuk sayısına göre değişiyor! 350, 450, 650, 550 TL ilave destek! 1-2-3 çocuğunuz varsa formu doldurun!

Bakanlık miktarı yükseltti! Ödemeler çocuk sayısına göre değişiyor! 350, 450, 650, 550 TL ilave destek! 1-2-3 çocuğunuz varsa formu doldurun!

Çocuklu ailelere para yardımı! Başvuru şartlarını sağlayan hemen PTT'den çekebiliyor.e-Devlet'ten başvurmak yeterli. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nin ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekleri devam ediyor. "Çocuk Destek Bileşeni" kapsamında yapılacak olan yardım detayları ise anne ve babaların gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, söz konusu ödemeler hakkında konuya ilişkin açıklama yaptı. Peki, çocuk yardımı nasıl alınır, kimlere verilir, başvuru şartları neler? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 13.04.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 15:36
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Bakanlık miktarı yükseltti! Ödemeler çocuk sayısına göre değişiyor! 350, 450, 650, 550 TL ilave destek! 1-2-3 çocuğunuz varsa formu doldurun!

Çocuğu olanlara para desteği! Şartları sağlayanların hemen hesabına yatırılıyor. Bu destekle birden fazla çocuğunuz olsa bile yararlanabiliyorsunuz. Aile Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik birçok destek bulunuyor. "Çocuk Destek Bileşeni" adı verilen bu desteğin miktarı 2023 yılına girilmesiyle birlikte artırıldı. Peki, çocuk parası nasıl alınır, başvuru şartları neler? İşte, Çocuk Destek Bileşeni e-devlet başvuru ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bakanlık miktarı yükseltti! Ödemeler çocuk sayısına göre değişiyor! 350, 450, 650, 550 TL ilave destek! 1-2-3 çocuğunuz varsa formu doldurun!

ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerine ilşkin açıklama yapmıştı.

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Bakanlık miktarı yükseltti! Ödemeler çocuk sayısına göre değişiyor! 350, 450, 650, 550 TL ilave destek! 1-2-3 çocuğunuz varsa formu doldurun!

Bakan Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlayacaklarını kaydederek, "Çocuk Destek Bileşeni" kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek vereceklerini belirtti.

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Bakanlık miktarı yükseltti! Ödemeler çocuk sayısına göre değişiyor! 350, 450, 650, 550 TL ilave destek! 1-2-3 çocuğunuz varsa formu doldurun!

Bakan Yanık, "Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız" dedi.

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Bakanlık miktarı yükseltti! Ödemeler çocuk sayısına göre değişiyor! 350, 450, 650, 550 TL ilave destek! 1-2-3 çocuğunuz varsa formu doldurun!

ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılacak. Aile Destek Programı'nda 12 ay boyunca düzenli olarak ödeme yapılacak.

ÇOCUK YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ