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Haberler Galeri 2023 TOKİ Kahramanmaraş sonuçları AÇIKLANDI! 2+1 3+1 TOKİ KAHRAMANMARAŞ İSİM LİSTESİ SORGULAMA | Göksun, Türkoğlu, Afşin, Pazarcık, Çağlayancerit...

2023 TOKİ Kahramanmaraş sonuçları AÇIKLANDI! 2+1 3+1 TOKİ KAHRAMANMARAŞ İSİM LİSTESİ SORGULAMA | Göksun, Türkoğlu, Afşin, Pazarcık, Çağlayancerit...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı sürüyor. TOKİ Ocak 2023 5. etap takvime göre, geçtiğimiz gün başlayan Kahramanmaraş kuraları bugün sona erecek. Bu noktada toplam 3 bin 101 konutun sahibini bulacağı Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı, binlerce vatandaş tarafından sorgulanıyor. İşte, TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi...

Giriş Tarihi: 08.01.2023 08:31 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 08:45
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2023 TOKİ Kahramanmaraş sonuçları AÇIKLANDI! 2+1 3+1 TOKİ KAHRAMANMARAŞ İSİM LİSTESİ SORGULAMA | Göksun, Türkoğlu, Afşin, Pazarcık, Çağlayancerit...

TOKİ kura çekimi canlı izleme ekranı gündemdeki yerini aldı. 5. etap TOKİ kura takvimi ile Ocak ayında kurası çekilecek iller belli oldu. Buna göre, başkentteki konutlar için Ankara kuraları 12 Ocak'ta sona erecek. Dün başlayan TOKİ Kahramanraş kura çekimi bugün sona eriyor. Binlerce vatandaş, TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları nereden izlenir, nasıl öğrenilir? sorusuna yanıt arıyor. İşte, TOKİ kura çekimi CANLI İZLEME EKRANI!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 TOKİ Kahramanmaraş sonuçları AÇIKLANDI! 2+1 3+1 TOKİ KAHRAMANMARAŞ İSİM LİSTESİ SORGULAMA | Göksun, Türkoğlu, Afşin, Pazarcık, Çağlayancerit...

TOKİ KURA ÇEKİMİ ANKARA VE KAHRAMANMARAŞ İLE DEVAM EDİYOR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut hak sahibi belirleme kurası için çekiliş takvimi güncellendi.

Yayınlanan 5. etap kura takvimine göre, 8 Ocak 2023 Pazar bugün Ankara ve Kahramanmaraş'ta çekiliş gerçekleşiyor.

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2023 TOKİ Kahramanmaraş sonuçları AÇIKLANDI! 2+1 3+1 TOKİ KAHRAMANMARAŞ İSİM LİSTESİ SORGULAMA | Göksun, Türkoğlu, Afşin, Pazarcık, Çağlayancerit...

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi 7-8 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

7 ilçede toplam 3 bin 101 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde çekilecek.

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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2023 TOKİ Kahramanmaraş sonuçları AÇIKLANDI! 2+1 3+1 TOKİ KAHRAMANMARAŞ İSİM LİSTESİ SORGULAMA | Göksun, Türkoğlu, Afşin, Pazarcık, Çağlayancerit...

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA TARİHLERİ

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

7 Ocak: Merkez, Elbistan

8 Ocak: Göksun, Türkoğlu, Afşin, Pazarcık, Çağlayancerit

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2023 TOKİ Kahramanmaraş sonuçları AÇIKLANDI! 2+1 3+1 TOKİ KAHRAMANMARAŞ İSİM LİSTESİ SORGULAMA | Göksun, Türkoğlu, Afşin, Pazarcık, Çağlayancerit...

TOKİ KAHRAMANMARAŞ EVLERİ NERELERDE?

TOKİ Kahramanmaraş evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları şöyle:

KAHRAMANMARAŞ MERKEZ: 1070

KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN: 750

KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN: 200