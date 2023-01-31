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MTV SORGULAMA VE ÖDEME EKRANI! 2023 MTV 1. taksit ödeme nasıl yapılır? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 2023 yılı 1. taksit ödeme işlemleri bugün sona eriyor. Zamanında ödenmeyen MTV'lerde gecikme faizi işliyor. Araç sahiplerinin ödemelerini bugün içerisinde tamamlamaları gerekiyor. MTV ödeme işlemleri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Hangi araca ne kadar MTV ödeneceği ve online olarak ödemelerin nasıl yapılacağına ilişkin tüm detaylar ahaber.com.tr'de... Peki, 2023 MTV 1. taksit ödeme nasıl yapılır? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2023 08:49
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MTV SORGULAMA VE ÖDEME EKRANI! 2023 MTV 1. taksit ödeme nasıl yapılır? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

MTV sorgulama ve ödeme ekranı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2023 yılına ait MTV'nin 1. taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2023'te başlamıştı. Her yıl iki taksit şeklinde ödenen MTV'nin ilk taksit ödemesi 31 Ocak'ta yani bugün sona erecek. Peki, 2023 MTV 1. taksit ödeme nasıl yapılır? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MTV SORGULAMA VE ÖDEME EKRANI! 2023 MTV 1. taksit ödeme nasıl yapılır? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

MTV ZAMANINDA ÖDENMEZSE NE OLUR?

MTV geç ödendiği takdirde aylık %1,4 gecikme faizi uygulanır. Zamanında ödenmeyen MTV'lerde ödenmesi gereken tutar her ay artar. Faiz ödememek için MTV'nin belirlenen tarihler aralığında yatırılması gerekiyor.

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MTV SORGULAMA VE ÖDEME EKRANI! 2023 MTV 1. taksit ödeme nasıl yapılır? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

MTV SORGULAMA VE ÖDEME NASIL YAPILIR?

MTV, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

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MTV SORGULAMA VE ÖDEME EKRANI! 2023 MTV 1. taksit ödeme nasıl yapılır? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

HANGİ ARAÇ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

İlk tescil tarihi 01.01.2018 öncesinde olan taşıtların 2023 MTV fiyatları tablodaki gibidir.

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MTV SORGULAMA VE ÖDEME EKRANI! 2023 MTV 1. taksit ödeme nasıl yapılır? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

İlk tescil tarihi 01.01.2018 sonrasında olan taşıtların 2023 MTV fiyatları tablodaki gibidir.