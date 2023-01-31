MTV SORGULAMA VE ÖDEME EKRANI! 2023 MTV 1. taksit ödeme nasıl yapılır? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 2023 yılı 1. taksit ödeme işlemleri bugün sona eriyor. Zamanında ödenmeyen MTV'lerde gecikme faizi işliyor. Araç sahiplerinin ödemelerini bugün içerisinde tamamlamaları gerekiyor. MTV ödeme işlemleri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Hangi araca ne kadar MTV ödeneceği ve online olarak ödemelerin nasıl yapılacağına ilişkin tüm detaylar ahaber.com.tr'de... Peki, 2023 MTV 1. taksit ödeme nasıl yapılır? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte cevaplar...