HaberlerGaleriVergi Affı Meclis'ten geçti mi, ne zaman başlıyor? 2023 Vergi Affı neleri kapsıyor? Hangi borçlar silinecek? Borçlar nasıl yapılandırılır?
Vergi Affı Meclis'ten geçti mi, ne zaman başlıyor? 2023 Vergi Affı neleri kapsıyor? Hangi borçlar silinecek? Borçlar nasıl yapılandırılır?
Vergi Affı Meclis'ten geçti mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. Başkan Erdoğan'ın Kabine sonrasında müjde vermesinin hemen ardından vatandaşlar vergi borçlarının yapılandırılması ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki vergi affı Meclis'ten geçti mi, ne zaman başlıyor? Hangi borçlar silinecek? Borçlar nasıl yapılandırılır?