30 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Vergi Affı Meclis'ten geçti mi, ne zaman başlıyor? 2023 Vergi Affı neleri kapsıyor? Hangi borçlar silinecek? Borçlar nasıl yapılandırılır?

Vergi Affı Meclis'ten geçti mi, ne zaman başlıyor? 2023 Vergi Affı neleri kapsıyor? Hangi borçlar silinecek? Borçlar nasıl yapılandırılır?

Vergi Affı Meclis'ten geçti mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. Başkan Erdoğan'ın Kabine sonrasında müjde vermesinin hemen ardından vatandaşlar vergi borçlarının yapılandırılması ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki vergi affı Meclis'ten geçti mi, ne zaman başlıyor? Hangi borçlar silinecek? Borçlar nasıl yapılandırılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2023 21:17 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 21:17
  • 1
  • 18
Vergi Affı Meclis’ten geçti mi, ne zaman başlıyor? 2023 Vergi Affı neleri kapsıyor? Hangi borçlar silinecek? Borçlar nasıl yapılandırılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı borç yapılandırma paketiyle birlikte konuya ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Vergi affının yürürlük tarihi arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. KYK borçları, trafik cezaları gibi bir çok borcun içerisinde bulunduğu vergi affı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamalarda bulundu. Peki vergi affı Meclis'ten geçti mi, ne zaman başlıyor? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Vergi Affı Meclis’ten geçti mi, ne zaman başlıyor? 2023 Vergi Affı neleri kapsıyor? Hangi borçlar silinecek? Borçlar nasıl yapılandırılır?

VERGİ AFFI YASALAŞTI MI?

Bakan Nebati'den son dakika vergi affı açıklaması geldi: Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı müjdelerden en büyüğü "bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Yapılandırma Kanunu" konusundaki müjdesidir.

  • 3
  • 18
Vergi Affı Meclis’ten geçti mi, ne zaman başlıyor? 2023 Vergi Affı neleri kapsıyor? Hangi borçlar silinecek? Borçlar nasıl yapılandırılır?

Halkımızın ve ekonomimizin gereksinimlerini ve gelen talepleri dikkate alarak, kamuya olan yükümlülüklerin hafifletilmesi ve uzun vadeli taksitler şeklinde ödenebilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği Kanun Teklifi hazırlığı tamamlandı.

İnşallah en kısa sürede Meclisimizin gündemine alınarak yasalaşmasını bekliyoruz.

  • 4
  • 18
Vergi Affı Meclis’ten geçti mi, ne zaman başlıyor? 2023 Vergi Affı neleri kapsıyor? Hangi borçlar silinecek? Borçlar nasıl yapılandırılır?

2 BİN LİRAYI AŞMAYAN BORÇLAR TAHSİL EDİLMEYECEK

23 Ocak tarihli Kabine Toplantısı ardından; "Bir müjde de icralık borcu olan vatandaşlara vermek istediğini" söyleyen Erdoğan, 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ve takiplerini sonlandıracak bir düzenlemenin zaten yapıldığını anımsattı.

  • 5
  • 18
Vergi Affı Meclis’ten geçti mi, ne zaman başlıyor? 2023 Vergi Affı neleri kapsıyor? Hangi borçlar silinecek? Borçlar nasıl yapılandırılır?

Başkan Erdoğan, "Şimdi de aynı uygulamayı, vergi dairelerimize vergi, ceza ve faiz gibi bütün başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Detaylarını Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıklayacağı bu uygulamanın vergi dairesine olan borcundan dolayı takibe maruz kalmayacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.