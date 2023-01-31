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Haberler Galeri 1997 sigorta girişli ne zaman emekli olur? EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | 1997 kadın ve erkek EYT prim gün sayısı kaç? 44,45,46,47,48 yaşında...

1997 sigorta girişli ne zaman emekli olur? EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | 1997 kadın ve erkek EYT prim gün sayısı kaç? 44,45,46,47,48 yaşında...

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini korurken, milyonlarca vatandaşın beklediği düzenleme Meclis'e sunuldu. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler sigortalılık yıl ve prim gün sayısını araştırmaya başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "8 Eylül 1999 öncesi şartları sağlayanlar emekli olacak, EYT'de yaş sınırı olmayacak! Prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayan herkes emekli olabilecek." açıklamalarında bulundu. Şimdi ise gözler, "1997 girişli kadın ve erkek ne zaman emekli olacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 1997 girişli erkek ve kadın EYT'de prim gün sayısı hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 31.01.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 08:42
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1997 sigorta girişli ne zaman emekli olur? EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | 1997 kadın ve erkek EYT prim gün sayısı kaç? 44,45,46,47,48 yaşında...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası hakkında son dakika gelişmeleri büyük bir heyecanla takip ediliyor. 5 milyon çalışanı kapsayan EYT düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifinin ayrıntılarını açıkladı. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişli vatandaşlar yaş şartına bakılmaksızın emekli olabilecek. Emeklilikte çalışma yılı ve prim gün şartı aranacak. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler sigortalılık yıl ve prim gün sayısını merak ediyor. Peki, 1997'de işe giren kadın ve erkek EYT'liler için prim gün sayısı kaç, kaç yıl sigortalı olmaları gerekiyor?İşte, haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1997 sigorta girişli ne zaman emekli olur? EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | 1997 kadın ve erkek EYT prim gün sayısı kaç? 44,45,46,47,48 yaşında...

1997 GİRİŞLİ ERKEK VE KADIN İÇİN EYT'DE PRİM GÜN SAYISI KAÇ?

Giriş yıllarına göre kadın ve erkek EYT'liler için gerekli prim gün sayısı 5 bin günden 5 bin 975 güne kadar çıkabiliyor.

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1997 sigorta girişli ne zaman emekli olur? EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | 1997 kadın ve erkek EYT prim gün sayısı kaç? 44,45,46,47,48 yaşında...

24 Mayıs 1997 - 23 Mayıs 1998 tarihleri arasında işe giren kadın EYT'liler için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin 975 gün prim gün sayısı gereklidir.

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1997 sigorta girişli ne zaman emekli olur? EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | 1997 kadın ve erkek EYT prim gün sayısı kaç? 44,45,46,47,48 yaşında...

24 Kasım 1998 - 8 Eylül 1999 tarihleri arasında işe giren erkek EYT'liler için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin 975 gün prim gün sayısı gereklidir.

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1997 sigorta girişli ne zaman emekli olur? EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | 1997 kadın ve erkek EYT prim gün sayısı kaç? 44,45,46,47,48 yaşında...

EYT'Lİ OLMAK İÇİN ŞARTLAR!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.