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MTV son ödeme tarihi ne zaman? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2020 zamlı MTV ücretleri!

MTV son ödeme tarihi ne zaman sorusu gündem oldu. Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2020 MTV ilk taksit ödemelerinde son günlere girildi. 2020 zamlı MTV ücretleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 1. taksit ödemeleri 1 Ocak 2020 itibariyle başladı. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksit halinde ödenen MTV borcunu ödemenin birden fazla yolu bulunuyor. Peki, MTV son ödeme ne zaman? İşte, hangi aracın ne kadar MTV ödeyeceğine ilişkin detaylı tablo!

Giriş Tarihi: 26.01.2020 21:35 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 21:37
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MTV son ödeme tarihi ne zaman? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2020 zamlı MTV ücretleri!

Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV son ödeme tarihi ne zaman? 2020 zamlı MTV ücretleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. MTV ilk 1.taksit ödemesinin son günlerine girilirken, vatandaşlar MTV için ne kadar ödeme yapacağını araştırıyor. gib.gov.tr'de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor. Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

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MTV son ödeme tarihi ne zaman? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2020 zamlı MTV ücretleri!

MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Taşıt, takvim yılının ilk altı aylık döneminde (Ocak-Temmuz) ve birinci taksitin ödenme süresi geçtikten sonra alınmış ise, birinci taksit bir ay içinde, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenir. Taşıt, takvim yılının son altı aylık döneminde (Temmuz-Aralık) ve ikinci taksitin ödenme süresi geçtikten sonra alınmış ise ikinci taksit bir ay içinde ödenir. Birinci taksit ise ödenmez.

MTV ödemeleri birinci taksiti ocak ayı boyunca ödenecek. 31 Ocak 2020'de MTV ödemeleri son bulacak.

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MTV son ödeme tarihi ne zaman? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2020 zamlı MTV ücretleri!

2020 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 1. taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2020 tarihinde başladı.

Mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV Ödeme alanına sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirler.

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MTV son ödeme tarihi ne zaman? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2020 zamlı MTV ücretleri!

Ayrıca,

Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02:00-22:00 saatleri arasında;

Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile
Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından
Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile

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MTV son ödeme tarihi ne zaman? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2020 zamlı MTV ücretleri!

Anlaşmalı bankaların;

Şubelerinden
Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.)
PTT işyerlerinden
Tüm vergi dairelerinden
ödeyebileceklerdir.

Ayrıntılı bilgi ve danışma için: www.gib.gov.tr ve Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 189
Banka Şubesi (Nakit/Hesap); Vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan tüm alacaklar tahsil edilmektedir.