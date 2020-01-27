Çalışan kadınlara devletten dev destek!

Anneye yapılan en yüksek tutarlı ödeme doğum (rapor) parası. Bu para maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinde hesaplanıyor. 2019'da en düşük 6.367 lira olan bu ödeme 1 Ocak itibarıyla 7 bin 334 liraya yükseltildi. Brüt maaşı 6 bin lira olan bir anneye 14 bin 933 lira alacak. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatırılıyor. Paranın yatıp yatmadığını turkiye.gov.tr üzerinden kontrol edin.