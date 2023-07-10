MTV ÖDEME TARİHLERİ 2023! MTV ek vergi ne zaman ödenecek, kimler muaf olacak? Hangi araç ne kadar ödeyecek?

"MTV ek vergi ne zaman ödenecek 2023?" sorusu araştırılmaya başlandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin bu yıl iki kez ödenmesini de içeren teklif geçen hafta TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi olarak bilinen depremlerin ardından oluşan finans ihtiyacını karşılamak amacıyla uygulamaya konulan bu kararın ardından ek MTV'nin ödeme tarihleri de merak konusu oldu. 6 Şubat'tan önce tescil edilen kayıt ve tescili olan taşıtlar muaf tutulacak. İşte, 2023 MTV ek vergi ödeme tarihleri...