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Haberler Galeri EYT emeklisine yüzde 25 zam var mı? EYT'liler zam alacak mı? TEMMUZ 2023 EYT MAAŞ ZAMMI SON DURUM!

EYT emeklisine yüzde 25 zam var mı? EYT'liler zam alacak mı? TEMMUZ 2023 EYT MAAŞ ZAMMI SON DURUM!

"EYT'lilere zam var mı, yok mu?" sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Milyonlarca kişi EYT düzenlemesinin yasalaşması sonrası emeklilik hakkına sahip olmuştu. Memur ve emeklilere uygulanacak zam oranlarının açıklanması sonrası gözler EYT maaşlarına çevrildi. Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ - KUR emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Yüzde 25'lik zammın EYT'liler için uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. Peki, emekli maaş zammı EYT'lileri kapsıyor mu? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 13.07.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 08:37
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EYT emeklisine yüzde 25 zam var mı? EYT’liler zam alacak mı? TEMMUZ 2023 EYT MAAŞ ZAMMI SON DURUM!

"EYT'lilere zam var mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kanun teklifi ile bu yıl emekli olan milyonlarca vatandaş maaşını almaya başladı. En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıktığı yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Emeklilere yapılacak zam oranı ise yüzde 25 olarak açıklandı. Bu noktada birçok kişi, EYT yüzde 25 zam alacak mı? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, EYT maaş zammı hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT emeklisine yüzde 25 zam var mı? EYT’liler zam alacak mı? TEMMUZ 2023 EYT MAAŞ ZAMMI SON DURUM!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifine eklenen madde ile emekli aylığına enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 25 oranında zam yapılması kararı kabul edildi. Şimdi ise gözler EYT maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Peki, EYT'lilere zam var mı, yok mu?

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EYT emeklisine yüzde 25 zam var mı? EYT’liler zam alacak mı? TEMMUZ 2023 EYT MAAŞ ZAMMI SON DURUM!

EYT'LİLERE ZAM VAR MI?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine eklenen emekli aylığının enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 25 oranında artırılmasına ilişkin madde kabul edildi.

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EYT emeklisine yüzde 25 zam var mı? EYT’liler zam alacak mı? TEMMUZ 2023 EYT MAAŞ ZAMMI SON DURUM!

Teklife eklenen maddeler ile Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Düzenleme Temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

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EYT emeklisine yüzde 25 zam var mı? EYT’liler zam alacak mı? TEMMUZ 2023 EYT MAAŞ ZAMMI SON DURUM!

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şunları kaydetti;

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamadan bir refah payının gelme ihtimalini değerlendirmiştik. Bunun yüzde 25 oranında olduğunu gördük. Mevcut toplu sözleşmenin ve yasanın öngördüğünden bir miktar daha artış yapıldı. SSK ve Bağkur emeklilerinde yüzde 5,23'e yaklaşık tekabül ediyor refah payı anlamında.

Memur emeklilerinde ise yüzde 7,45'lik bir artışa tekabül ediyor. Her ne kadar memurlar ile ilgili verilen teklifte yüzde 6,34 yazıyor bunun nedeni yüzde 17,34'ün üzerine yüzde 6,34 yansıyacak. Dolayısıyla bu da memur emeklilerinde yüzde 25'lik artışa tekabül edecek. Orada bir eksiklik yok.