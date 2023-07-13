13 Temmuz 2023, Perşembe
EYT emeklisine yüzde 25 zam var mı? EYT'liler zam alacak mı? TEMMUZ 2023 EYT MAAŞ ZAMMI SON DURUM!
"EYT'lilere zam var mı, yok mu?" sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Milyonlarca kişi EYT düzenlemesinin yasalaşması sonrası emeklilik hakkına sahip olmuştu. Memur ve emeklilere uygulanacak zam oranlarının açıklanması sonrası gözler EYT maaşlarına çevrildi. Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ - KUR emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Yüzde 25'lik zammın EYT'liler için uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. Peki, emekli maaş zammı EYT'lileri kapsıyor mu? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 13.07.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 08:37
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