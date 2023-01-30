EYT EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2023: Bir tıkla EMEKLİ maaşını öğren! SGK 4A, 4B, 4C emekli aylığı hesaplama robotu!

Hemen şunu belirtelim ki, emekli aylıkları sigorta sisteminde hali hazırda kayıtlı olan hizmete göre bugün talep edilmiş gibi hesaplanıyor. Bu kapsamda aylık hesaplamasında yaklaşık bir değer verilir. Asıl aylık, talep durumunda hizmetler ve kayıtlar incelendikten sonra hesaplanabilir.

İşte 4A, 4B, 4C sigorta kollarına göre emekli aylığı hesaplama ekranları;