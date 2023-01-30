HaberlerGaleriEYT EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2023: Bir tıkla EMEKLİ maaşını öğren! SGK 4A, 4B, 4C emekli aylığı hesaplama robotu!
EYT EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2023: Bir tıkla EMEKLİ maaşını öğren! SGK 4A, 4B, 4C emekli aylığı hesaplama robotu!
EYT için beklenen gün geldi. Bugün Meclis'e sunulacak EYT'nin kısa süre içerisinde yasalaşacak. EYT ile milyonlarca kişi emekli olacak ve ilk maaşlarını mart ayında alacak. Emeklilik bekleyen EYT'liler şimdi de ne kadar aylık alacaklarını araştırmaya başladı. SGK'nın resmi internet adresi üzerinden emekli maaşı hesaplama işlemleri yapılabiliyor. Haberimizden bir tıkla emekli maaşı hesaplama yapabilirsiniz. İşte SGK 4A, 4B, 4C emekli aylığı hesaplama robotu...