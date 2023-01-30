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Haberler Galeri EYT EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2023: Bir tıkla EMEKLİ maaşını öğren! SGK 4A, 4B, 4C emekli aylığı hesaplama robotu!

EYT EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2023: Bir tıkla EMEKLİ maaşını öğren! SGK 4A, 4B, 4C emekli aylığı hesaplama robotu!

EYT için beklenen gün geldi. Bugün Meclis'e sunulacak EYT'nin kısa süre içerisinde yasalaşacak. EYT ile milyonlarca kişi emekli olacak ve ilk maaşlarını mart ayında alacak. Emeklilik bekleyen EYT'liler şimdi de ne kadar aylık alacaklarını araştırmaya başladı. SGK'nın resmi internet adresi üzerinden emekli maaşı hesaplama işlemleri yapılabiliyor. Haberimizden bir tıkla emekli maaşı hesaplama yapabilirsiniz. İşte SGK 4A, 4B, 4C emekli aylığı hesaplama robotu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2023 10:41 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 10:41
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EYT EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2023: Bir tıkla EMEKLİ maaşını öğren! SGK 4A, 4B, 4C emekli aylığı hesaplama robotu!

EYT ile emekli olmayı bekleyen milyonlarca kişi, ne kadar emekli maaşı alacaklarını sorguluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hizmete sunulan aylık hesaplama sistemi ile emekli maaşı kolayca hesaplanabiliyor. EYT'liler için emekli maaşı hesaplama işlemlerini yazımızda ele aldık. Peki, SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? İşte EYT emekli maaşı hesaplama robotu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2023: Bir tıkla EMEKLİ maaşını öğren! SGK 4A, 4B, 4C emekli aylığı hesaplama robotu!

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Emekli maaşı hesaplamaları SGK'nın resmi internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Haberimizin detaylarında belirttiğimiz 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama işlemlerini bir tıkla kolayca yapabilirsiniz.

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EYT EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2023: Bir tıkla EMEKLİ maaşını öğren! SGK 4A, 4B, 4C emekli aylığı hesaplama robotu!

Hemen şunu belirtelim ki, emekli aylıkları sigorta sisteminde hali hazırda kayıtlı olan hizmete göre bugün talep edilmiş gibi hesaplanıyor. Bu kapsamda aylık hesaplamasında yaklaşık bir değer verilir. Asıl aylık, talep durumunda hizmetler ve kayıtlar incelendikten sonra hesaplanabilir.

İşte 4A, 4B, 4C sigorta kollarına göre emekli aylığı hesaplama ekranları;

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EYT EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2023: Bir tıkla EMEKLİ maaşını öğren! SGK 4A, 4B, 4C emekli aylığı hesaplama robotu!

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU

SSK yani 4A emekli maaşı hesaplaması için SGK'nın (uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/) sayfasını açın. T.C Kimlik numarası, SSK Sicil Numarası, Baba adı, Nüfus il ve Doğum tarihi bilgilerinizi girdikten sonra 'Sorgula' butonuna tıklayın.

👉4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN👈

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EYT EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2023: Bir tıkla EMEKLİ maaşını öğren! SGK 4A, 4B, 4C emekli aylığı hesaplama robotu!

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU

Bağ-Kur yani 4B emekli maaşı hesaplaması için SGK'nın resmi internet adtesi üzerinden Aylık Hesabı ve Hak Kazanma sistemine giriş yaptıktan sonra T.C. Kimlik numarası, Kurumu, ve Güvenlik kodunu girdikten sonra sorgulama butonuna tıklayın.

👉4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN👈