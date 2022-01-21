Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son noktayı koydu! AGİ kalkınca net ücretten kesinti olur mu?

62'NCI MADDE NE DİYOR?

Ücrette indirim yapılamayacak halleri içeren İş Kanunu'nun 62'nci maddesi şöyle diyor: "Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz."