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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son noktayı koydu! AGİ kalkınca net ücretten kesinti olur mu?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasında verdiği bir müjde de gelir ve damga vergisinin kaldırılmasıydı. Bu müjdeyle beraber çalışanın asgari ücrete kadar olan kazancından artık vergi alınmıyor. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı, vergi istisnasıyla maaşlarda 300 lira artış sağlandı. Peki netten maaş alanlarda AGİ kaynaklı kesinti yapılabilir mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son noktayı koydu! İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21.01.2022 11:51Güncelleme Tarihi: 21.01.2022 11:53